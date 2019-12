De Nederlandse mannen én vrouwen hebben vrijdag bij de wereldbeker schaatsen in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan goud gewonnen op de teamsprint. Esmee Visser eindigde op de 5.000 meter net naast het podium terwijl Ireen Wüst vijfde werd op de 1.000 meter.

Ronald Mulder, Kai Verbij en Thomas Krol wonnen de teamsprint bij de mannen in een tijd van 1.19,950 en zorgden zo voor de eerste Nederlandse medaille op de eerste dag in Nur-Sultan.

Noorwegen eindigde als tweede in 1.20,301, terwijl Zwitserland (1.22,167) zeer verrassend het brons pakte. Liefst vier ploegen - Rusland, Duitsland, Canada en China - haalden de finish niet op het relatief nieuwe onderdeel.

Nederland won de teamsprint dit seizoen ook al bij de wereldbekers in Minsk en Tomaszów Mazowiecki.

De Nederlandse vrouwen pakten voor de tweede keer deze winter goud op de teamsprint. Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Letitia de Jong waren met een tijd van 1.27,995 veel sneller dan de concurrentie.

Rusland maakte een grote fout bij de start en gaf mede daardoor bijna twee seconden toe op Nederland. De Russische vrouwen pakten wel zilver in 1.29,700. Het brons ging in 1.30,091 naar Polen.

Ivanie Blondin is blij met haar eerste wereldbekerzege op de 5.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Blondin verrast Sáblíková op 5.000 meter

Ivanie Blondin verraste met haar eerste wereldbekerzege op de 5.000 meter. De 29-jarige Canadese, die al wel vijf keer de massastart en één keer de 3.000 meter op haar naam schreef in de World Cup, schaatste met 6.54,945 naar een baanrecord.

Wereldrecordhoudster Martina Sáblíková uit Tsjechië eindigde op slechts vijf honderdsten als tweede (6.54,995) en de Canadese Isabelle Weidemann pakte brons in 6.55,809. Regerend olympisch kampioene Visser kwam met de vierde tijd (6.56,345) ruim een halve seconde tekort voor een medaille.

Antoinette de Jong klokte 7.03,300 en was de tweede Nederlandse op plek zeven. Reina Anema (7.03,677) werd achtste en Melissa Wijfje (7.12,777) tiende. Eerder op vrijdag eindigde Esther Kiel (23) bij haar wereldbekerdebuut als negende in de B-groep in 7.15,550.

De 5.000 meter voor vrouwen staat dit seizoen alleen in Nur-Sultan op het programma in wereldbekerverband.

Brittany Bowe pakte weer goud op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Bowe wint ook tweede 1.000 meter in World Cup

Brittany Bowe maakte op de 1.000 meter haar favorietenrol waar in het Alau Ice Palace in Nur-Sultan, het vroegere Astana. De wereldkampioene was duidelijk de sterkste met een tijd van 1.14,280.

De Russische Daria Kachanova eindigde in 1.14,753 als tweede, terwijl haar landgenote Olga Fatkulina brons veroverde in 1.15,093. De Japanse Nao Kodaira (1.15,232) viel net buiten het podium.

Wüst voerde een Nederlands pelotonnetje aan door 1.15,362 te noteren. Leerdam werd zesde in 1.15,585, Letitia de Jong zevende in 1.15,611 en Jorien ter Mors achtste in 1.15,643. Sanneke de Neeling (1.16,317) was de vijfde Nederlandse op plek tien.

Olympisch kampioene Ter Mors, die nog steeds last heeft van haar geopereerde knie, pakte drie weken geleden in Minsk nog zilver bij de eerste 1.000 meter van dit seizoen in wereldbekerverband. Ook toen ging de zege naar Bowe, die na vrijdag op 25 World Cup-zeges staat.

Dai Dai Ntab bleef op de 500 meter ver verwijderd van zijn tweede podiumplek van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Russen domineren op 500 meter voor mannen

De Russische schaatsers domineerden bij de 500 meter voor mannen. Viktor Mushtakov won voor de regerend wereldkampioen Ruslan Murashov. Het verschil tussen de landgenoten was slechts vijf duizendsten: 34,636 om 34,641.

Alex Boisvert-Lacroix voorkwam net een geheel Russisch podium. De Canadees pakte het brons in 34,730 en verwees de pas negentienjarige Artem Arefyev (34,740) naar de vierde plek.

De Nederlandse sprinters kwamen er niet aan te pas in Nur-Sultan. Lennart Velema (35,079) was de beste Nederlander op plek tien. Kai Verbij (veertiende in 35,150), Dai Dai Ntab (vijftiende in 35,151) en Ronald Mulder (achttiende in 35,244) vielen buiten de top tien.