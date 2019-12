Lina Zhang, de Chinese bondscoach van de Hongaarse shorttrackers, is opgestapt vanwege racistische opmerkingen van een van haar rijders. Olympisch kampioen Csaba Burján (foto) liet zich op sociale media laatdunkend uit over China.

Burján, die bij de Winterspelen van vorig jaar in Zuid-Korea goud veroverde met de Hongaarse relayploeg, maakte ongepaste opmerkingen over China toen hij er op het vliegveld moest wachten voor de douane.

"Ik ben geschokt en verontwaardigd na de beledigende opmerkingen door Csaba Burján over China", schrijft Zhang in een verklaring. Ze heeft de Hongaarse bond om officiële excuses gevraagd.

De 25-jarige Burján was ook onderdeel van de Hongaarse ploeg die één keer zilver (2015) en twee keer brons (2017 en dit jaar) pakte op de relay bij een WK. Hij is vanwege zijn opmerkingen teruggestuurd naar Hongarije en maakt voorlopig geen deel uit van de ploeg.

Zhang was sinds 2012 coach van Hongarije. Het goud van vorig jaar op de relay bij de Spelen in Zuid-Korea was de eerste olympische titel ooit voor de Hongaarse shorttrackers.

Bovendien leidde de 46-jarige oud-schaatsster, die namens China uitkwam op de Olympische Spelen van 1994 in Lillehammer, de Hongaren naar meer dan 150 internationale medailles.