Sven Kramer heeft goede hoop dat een operatie een einde zou kunnen maken aan de rugproblemen waarmee hij al lange tijd kampt. Maar de 33-jarige schaatser zal sowieso niet tijdens het huidige seizoen onder het mes gaan.

"We denken een mogelijke oplossing te hebben voor mijn rugproblemen. Maar van die optie maak ik dit seizoen nog geen gebruik", doelt Kramer dinsdag in een interview met De Telegraaf op een mogelijke operatie. "We zijn het nu aan het onderzoeken. Het zou eventueel iets voor na deze winter kunnen zijn."

De viervoudig olympisch kampioen heeft al meerdere jaren last van rugklachten. Ook bij de start van dit seizoen hinderden die hem in zijn prestaties.

De Fries werd bij het World Cup-kwalificatietoernooi nog wel derde op de 5.000 meter en vijfde op de 1.500 meter, maar twee weken later kwam hij in Minsk bij de eerste wereldbeker niet verder dan de dertiende plek op de 5 kilometer, zijn slechtste resultaat ooit op zijn favoriete afstand.

Kramer meldde zich vervolgens af voor de wereldbekers in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november), het Kazachse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december).

'Wil blijven schaatsen tot Spelen 2022'

Kramer bereidt zich momenteel met een aantal ploeggenoten in het Italiaanse Collalbo voor op de NK afstanden (27-29 december), waar hij zich zal moeten plaatsen voor de grote internationale toernooien. De WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City) en het EK allround (28 februari-1 maart in Hamar) zijn de belangrijkste doelen voor de 28-voudig wereldkampioen.

Met die toernooien in het achterhoofd ziet de kopman van Jumbo-Visma een operatie tijdens het seizoen niet zitten. "Dat betekent dat ik heel voorzichtig moet omgaan met die beschadigde band", maakt hij een vergelijking met een auto. "Ik kán er namelijk nog steeds heel hard mee rijden."

Kramer denkt dan ook nog niet na over stoppen. Als alles goed gaat, wil hij doorgaan tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. "Dan moet mijn rug wel zeker beter worden, dat lijkt me logisch. Maar ik geloof erin dat we de juiste oplossing zullen vinden."