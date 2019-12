De schaatstoppers slaan de wereldbekerwedstrijden van 13 tot en met 15 december in Nagano over. Onder anderen Kjeld Nuis, Patrick Roest, Ireen Wüst en Jorien ter Mors geven in dat weekend de voorkeur aan een trainingskamp.

"Iedereen wil onze toppers in actie zien in een sterk deelnemersveld, maar de kalender is vol en dus ontkom je niet aan periodisering", zegt technisch directeur Remy de Wit maandag tegenover Schaatsen.nl begip te hebben voor de beslissing van de grote namen.

"Ploegen slaan de vierde World Cup over om zich via trainingskampen optimaal te kunnen voorbereiden op de NK Afstanden. Bij dat toernooi moeten ze top zijn om in de tweede seizoenshelft kans te maken op de grote prijzen bij EK, WK’s en World Cup-finale. Het ultieme doel is natuurlijk de WK Afstanden in Salt Lake City."

Een andere reden waarom toppers de World Cup in Nagano aan zich voorbij laten gaan, is vanwege de beslissing van de ISU om geen 1500 meter te rijden in Japan. Dat stuitte bij veel schaatserts tegen het verkeerde borst.

"Een mondiale sport zoals schaatsen moet altijd kijken naar vernieuwing. Dat begrijp ik, maar wat ik jammer vind, is dat de ISU veranderingen doorvoert zonder overleg. Wij hebben als KNSB vooraf niks gehoord over de wijzigingen op de kalender die de ISU wilde doorvoeren", aldus De Wit.

Meeste toppers wel naar Nur-Sultan

De meeste toppers zijn een week eerder wel te bewonderen bij de wereldbekerwedstrijden in Nur-Sultan in Kazachstan. Ze reizen van daaruit terug naar Nederland om de voorbereiding te starten op de NK Afstanden.

Zo komt Nuis in actie op de 1.000, 1.500 meter en teamsprint, Roest op de 10.000 meter en ploegenachtervolging, Wüst op de 1.000, 1.500 meter en ploegenachtervolging en Ter Mors op de 500 en 1.000 meter.

Van Sven Kramer was het al bekend dat hij ontbreekt in Nur-Sultan en Nagano. Hij presteerde vorige maand mede vanwege een rugblessure teleurstellend op de 5.000 meter in Minsk en kiest er sindsdien voor om zich te richten op volledige fitheid.

"Het is enorm balen, ik dien het te accepteren en verleg mijn focus op het herstel van mijn rug en trainen om weer in de juiste vorm te komen", zei de meervoudig olympisch, wereld en Europees kampioen destijds.