Suzanne Schulting heeft zondag de 1.500 meter gewonnen bij de World Cup in het Japanse Nagoya. De Nederlandse was een dag eerder nog tweede geworden op de 1.000 meter.

De 22-jarige Schulting greep met nog drie rondes te gaan de leiding en bleef vervolgens de Canadese Courtney Lee Sarault net voor. Han Yu-tong uit China werd derde.

In de wereldbekerstand klimt Schulting naar de derde plaats. Die deelt ze met de Canadese Kim Boutin, die niet meereed. De Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo gaat aan de leiding, Han is tweede.

Schulting wist zaterdag op de 1.000 meter net niet te winnen. De regerend olympisch kampioene moest op die afstand de zege aan de Zuid-Koreaanse Noh Ah-rum laten.

Bij de mannen wist Itzhak de Laat zondag als derde te eindigen in de finale van de 500 meter, maar door een straf werd hij teruggezet naar plek vier. Hij miste daardoor zijn eerste World Cup-medaille op die afstand.

In Nagoya staan nog de finales van de aflossing op het programma. De Nederlandse vrouwen komen uit in de B-finale, na een derde plaats in de halve finales.