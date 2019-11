Suzanne Schulting is zaterdag tweede geworden op de 1.000 meter bij de World Cup in Nagoya. Ze werd in Japan geklopt door de Zuid-Koreaanse Noh Ah-rum.

Schulting begon het wereldbekerseizoen met een zege op de 1.000 meter in Salt Lake City. Bij de tweede wedstrijd in Montreal kreeg ze in de halve finales een penalty op de afstand waarop ze heersend olympisch- en wereldkampioen is.

Lara van Ruijven en Rianne de Vries haalden de finale van de 1.000 meter niet in Nagoya. In de B-finale eindigden zij respectievelijk als tweede en vierde.

De Nederlandse gemengde relayploeg pakte het brons op de 2.000 meter. Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Schulting en Van Ruijven moesten Zuid-Korea en Rusland voor zich dulden.