Jorien ter Mors baalt stevig van haar knie en de tegenvallende 1.500 meter bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De olympisch kampioen van 2014 op die afstand eindigde zondag op een teleurstellende dertiende plaats.

De 29-jarige Ter Mors zette na een moeilijke wissel een tijd neer van 1.58,854 en dat was dik twee seconden langzamer dan de winnende tijd van landgenote Ireen Wüst (1.56,627).

"Ik moest tegen Brittany Bowe eigenlijk heel hard openen om geen lastige kruising te krijgen, maar dat gebeurde helaas toch. Ik vind het ook moeilijk om snel te openen op de 1.500 meter. Dat moet ik nog leren en het ging vandaag niet goed", zei Ter Mors na de race in gesprek met de NOS.

De moeizame opening lag volgens Ter Mors ook aan haar knie, die nog altijd voor veel irritatie zorgt bij de regerend olympisch kampioen op de 1.000 meter. De Nederlandse sloeg het hele vorige seizoen over wegens een operatie aan haar knie. Ze kampte met een chronisch ontstoken pees.

"Mijn knie is nog steeds niet helemaal goed en ik heb nog elke dag pijn. Het houdt je wel continu bezig en dat wil je niet", legde Ter Mors uit. "Het verschilt wel per dag. Het is wel de reden dat ik bij de warming-up minder 'startjes' doe, omdat het heel belastend is. Dan zie je dat ik daar moeite mee heb."

"Op sommige dagen gaat het beter met mijn knie en op sommige dagen niet", vervolgde Ter Mors. "Ik had graag gezien dat het al over was. Dan moet het traject van herstellen maar wat verder uitgerekt worden. Hoe ver dat kan? Tot wat mijn knie toelaat, helaas."

Jorien ter Mors eindigde als dertiende op de 1.500 meter in Tomaszów Mazowiecki (Foto: Pro shots)

Ter Mors laat agenda afhangen van knie

Ter Mors weet door haar pijnlijke knie dan ook nog niet hoe de komende weken zullen verlopen. De volgende wereldbekerwedstrijden zijn in het Kazachse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december).

"Ik ga er niet vanuit dat ik er fysiek niet goed voor sta. Ik ga gewoon weer trainen en hoop in Kazachstan op een betere 1.500 meter", aldus Ter Mors. "De optie is wel om niet naar Nagano te gaan. Alleen houd ik nog wel alles open. Mocht het wisselvallig gaan met mijn knie, dan kunnen we daar nog in schuiven."

Een pijnlijke knie of niet, Ter Mors baalt simpelweg van haar optreden in Polen. "Ik verblijf hier een hele week voor deze 1.500 meter. Als je dan zo rijdt en dertiende wordt... daar kom ik niet voor."