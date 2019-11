Ireen Wüst heeft zondag voor de tweede week op rij een wereldbekerzege geboekt op de 1.500 meter. Op de ploegachtervolging voor mannen en de massastart voor vrouwen (Irene Schouten) was er ook goud voor Nederland in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

Wüst snelde op de 1.500 meter naar een baanrecord van 1.56,627. Ze bleef de Japanse Miho Takagi (1.57,176) en de Russische Evgeniia Lalenkova (1.57,283) voor.

Melissa Wijfje kwam met een vierde tijd van 1.57,452 zeventien honderdsten tekort voor haar eerste podiumplek op de 1.500 meter in de World Cup.

Antoinette de Jong eindigde in 1.58,058 als negende, Jorien ter Mors werd na een moeilijke wissel met haar Amerikaanse tegenstander Brittany Bowe slechts dertiende (1.58,854) en Reina Anema noteerde de twintigste en laatste tijd (2.01,134).

De 33-jarige Wüst, die eerder deze week vertelde dat ze door wil gaan tot de Olympische Winterspelen van 2022, was in Tomaszów Mazowiecki goed voor haar 25e wereldbekerzege op de 1.500 meter (haar eerste was op 5 maart 2006 in Heerenveen) en haar 48e overwinning in totaal in de World Cup.

Schouten rekent nu wel af met Blondin

Schouten sprintte op de massastart naar haar negende wereldbekerzege. De wereldkampioene was sneller dan de Canadese Ivanie Blondin, die haar vorige week in Minsk nog naar de tweede plaats verwees.

De Japanse Nana Takagi pakte brons, terwijl de 47-jarige Duitse Claudia Pechstein zesde werd. Wijfje, die wederom veel werk opknapte voor Schouten, eindigde als tiende.

Douwe de Vries, Marcel Bosker en Patrick Roest wonnen de ploegachtervolging in Polen. (Foto: Pro Shots)

Goud voor Bosker, De Vries en Roest

Marcel Bosker, Douwe de Vries en Patrick Roest pakten goud bij de eerste ploegachtervolging van het seizoen. Het Nederlandse trio was met een tijd van 3.45,689 ruim een seconde sneller dan nummer twee Japan (3.46,725). Rusland veroverde brons in 3.47,285.

Olympisch kampioen Noorwegen kwam zonder sterkhouders Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen en Sindre Henriksen niet verder dan de zevende plaats, op bijna acht seconden van Nederland (3.53,503).

De Nederlandse mannen moesten het doen zonder Sven Kramer, die zich deze week vanwege rugklachten afmeldde voor de wereldbeker in Polen.

Dai Dai Ntab kwam op de 500 meter niet verder dan plek negen. (Foto: Pro Shots)

Japanners domineren 500 meter

De Nederlandse sprinters kwamen er niet aan te pas op de 500 meter voor mannen. Kai Verbij eindigde met 35,123 als achtste, zijn ploeggenoot Dai Dai Ntab werd negende in 35,173. Ntab pakte vorige week in Minsk nog brons op de kortste afstand.

Hein Otterspeer (veertiende in 35,346), Ronald Mulder (vijftiende in 35,397) en Lennart Velema (zeventiende in 35,573) bleven buiten de top tien.

Tatsuya Shinhama reed in de Arena Lodowa naar de vierde wereldbekerzege uit zijn carrière. De 23-jarige Japanner was twee duizendsten sneller dan zijn landgenoot Yuma Murakami (34,732 om 34,734). Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil (34,975).

De Zuid-Koreaan Jun-Ho Kim, die een week geleden bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Minsk naar de zege schaatste, noteerde zondag de vierde tijd met 34,997.

Olympisch kampioen Havard Lorentzen uit Noorwegen degradeerde vorige week in Minsk uit de A-groep en werd zondag aan het begin van de middag derde in de B-groep in Tomaszów Mazowiecki. De Russische topper Pavel Kulizhnikov was vanwege een blessure niet in Polen.

