Kai Verbij en Dai Dai Ntab zijn zondag bij de wereldbeker schaatsen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki op de 500 meter niet in de buurt van het podium gekomen. De zege ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama.

De 23-jarige Shinhama was in de Arena Lodowa twee duizendsten van een seconde sneller dan zijn landgenoot Yuma Murakami (34,732 om 34,734), waardoor hij zijn vierde wereldbekerzege boekte. Het brons ging naar de Canadees Laurent Dubreuil (34,975).

De Zuid-Koreaan Jun-Ho Kim, die een week geleden bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Minsk naar de zege schaatste, noteerde zondag de vierde tijd met 34,997.

De Nederlandse sprinters kwamen er niet aan te pas op de tweede 500 meter van het World Cup-seizoen. Verbij eindigde met 35,123 als achtste, zijn ploeggenoot Ntab werd negende in 35,173. Ntab pakte vorige week in Minsk nog brons op de kortste afstand.

Hein Otterspeer (veertiende in 35,346), Ronald Mulder (vijftiende in 35,397) en Lennart Velema (zeventiende in 35,573) bleven buiten de top tien.

Olympisch kampioen Havard Lorentzen uit Noorwegen degradeerde vorige week in Minsk uit de A-groep en werd zondag aan het begin van de middag derde in de B-groep in Tomaszów Mazowiecki. De Russische topper Pavel Kulizhnikov is vanwege een blessure niet in Polen.