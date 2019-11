Thomas Krol heeft zaterdag de 1.500 meter gewonnen bij de World Cup in Polen. Hij bleef Kjeld Nuis net voor. Op de ploegachtervolging veroverden de Nederlandse schaatssters zilver.

De 27-jarige Krol dook in de slotrit in Tomaszów Mazowiecki met 1.45,768 onder de tijd van Nuis, die tot dan toe de snelste was. De tijd van Krol was bovendien een nieuw baanrecord.

Nuis eindigde in 1.45,964 nog wel als tweede. De olympisch kampioen bleef de Rus Denis Yuskov wel voor. Die eindigde in 1.46,288 als derde.

Patrick Roest kwam in 1.47,330 niet in de buurt van het podium. De allrounder eindigde als zesde. Marcel Bosker stelde met een tijd van 1.47,963 (veertiende) ietwat teleur.

Op de ploegachtervolging pakten de Nederlandse schaatssters zilver. Ireen Wüst, Carlijn Achtereekte, Melissa Wijfje en Antoinette de Jong eindigden met een tijd van 3.02,88 nipt achter Rusland (3.02,76).

Het brons was voor Canada, dat bijna een seconde trager was dan Nederland. De mannen - Patrick Roest, Douwe de Vries en Marcel Bosker - komen zondagmiddag pas in actie op de ploegachtervolging.

Nao Kodaira revancheerde zich op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Kodaira revancheert zich op 500 meter

Op de 500 meter zette olympisch kampioen Kodaira met 37,77 de snelste tijd neer. Daarmee revancheerde de Japanse zich voor haar tegenvallende derde plek van vorige week bij de eerste World Cup in Minsk.

Achter Kodaira legden de Russinnen Olga Fatkulina (37,97) en Daria Kachanova (38,08) beslag op de overige podiumplaatsen.

Jutta Leerdam moest met 38,37 genoegen nemen met de achtste plek. Dat was een flinke verbetering ten opzichte van haar twaalfde plek in Minsk van vorige week. Sanneke de Neeling (veertiende in 38,78) en Michelle de Jong (vijftiende in 38,90) eindigden in de achterhoede.

Op de massastart bij de mannen ging de overwinning naar de Amerikaan Joey Mantia, die Jorrit Bergsma (zilver) achter zich hield. Arjan Stroetinga eiste de derde plek op. Bergsma was vorige week bij de wereldbeker in Minsk nog de beste.