Antoinette de Jong stelde vrijdag voor de tweede week op rij teleur op de 3 kilometer. De 24-jarige schaatsster baalt stevig dat ze bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki slechts als zevende eindigde op haar favoriete afstand.

"Het slaat gewoon helemaal nergens op", oordeelde De Jong voor de camera van de NOS hard over haar eigen optreden. "Ik rijd weer als een pannenkoek. Meer kan ik er niet van maken."

De Friezin begon het seizoen prima met twee tweede plaatsen (1.500 en 3.000 meter), een vierde plek (5.000 meter) en een vijfde plek (1.000 meter) bij het World Cup Kwalificatie Toernooi in Heerenveen.

De Jong hoopte die vorm mee te nemen naar de eerste wereldbekers, maar een week geleden kwam ze in Minsk bij de start van de World Cup-cyclus niet verder dan de vijfde plek op de 3 kilometer. Ook op de 1.000 meter (achtste) en de 1.500 meter (tiende) bleef de regerend Europees kampioen allround ver weg van het podium.

De rijdster van Jumbo-Visma hoopte vrijdag verbetering te tonen op de 3.000 meter in Polen, maar ze gaf met een eindtijd van 4.09,17 ruim drie seconden toe op winnares Martina Sáblíková. "Ik voelde me deze week in de trainingen goed, maar ik ging vandaag na drie rondes al uit mijn schaatshoeken. Dat is zwaar teleurstellend en verschrikkelijk frustrerend. Ik kan zó ontzettend boos op mezelf worden."

De Jong weet wat er vorige week misging in Minsk. "Maar nu staat er nog een groot vraagteken boven mijn hoofd. Ik ben even van een plateau afgekukeld. Nu is het weer tijd om omhoog te klimmen."

Antoinette de Jong in actie tijdens haar 3 kilometer in Polen. (Foto: Pro Shots)

'Ik doe nog steeds fout wat je als kind leert'

De Jong heeft er geen geheim van gemaakt dat ze in februari bij de WK afstanden in Salt Lake City goud wil pakken op de 3 kilometer. Vorig seizoen veroverde ze WK-zilver op die afstand, op een halve seconde van winnares Sáblíková.

"Ik zal er over een paar weken weer staan, daar maak ik me niet druk om", wees De Jong vooral op de belangrijke NK afstanden van eind december. "Maar ik moet nu even de rust vinden en bezig zijn met die hoeken. Dat wat je leert als je heel jong bent, doe ik nog steeds fout."

De pupil van Jac Orie gaat na de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki met haar ploeggenoten tien dagen op trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. "Daar hoop ik goed te kunnen trainen. Ik moet technisch een stap maken, want dat lukt nu gewoon even niet."

De Jong komt dit weekend in Polen nog in actie op de ploegachtervolging (zaterdag) en de 1.500 meter (zondag).