Carlijn Achtereekte heeft vrijdag bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki opnieuw zilver veroverd op de 3 kilometer. De winst ging naar Martina Sáblíková. Op de teamsprint was er goud (mannen) en zilver (vrouwen) voor Nederland.

Op de 3 kilometer kwam Achtereekte net tekort voor goud, net als vorige week in Minsk bij de eerste wereldbeker van het seizoen. De olympisch kampioene klokte 4.06,284 en gaf daarmee 0,15 seconden toe op winnares Martina Sáblíková (4.06,133).

Met die tijd verbeterde de wereldkampioene het baanrecord dat de 47-jarige Claudia Pechstein eerder op vrijdag in de B-groep op 4.10,043 had gezet. De 32-jarige Tsjechische boekte haar 34e wereldbekerzege op de 3.000 meter en haar vijftigste op een individuele afstand.

Het brons ging in Polen naar de Russische Natalia Voronina (4.06,614), terwijl ook Isabelle Weidemann (vierde in 4.06,760) nog binnen een seconde van de winnares bleef. De Canadese pakte vorige week goud in Minsk, met 0,47 seconden voorsprong op Achtereekte.

Esmee Visser toonde wat progressie ten opzichte van haar negende plek van vorige week, maar met een vijfde plaats in 4.07,969 zal de olympische kampioene op de 5 kilometer wederom niet tevreden zijn. Ook Antoinette de Jong (zevende in 4.09,174) reed een teleurstellende 3 kilometer.

Melissa Wijfje, die vorige week de B-groep won en zo promoveerde naar de A-groep, noteerde met 4.09,572 de negende tijd. Reina Anema (4.12,634) eindigde als vijftiende en voorlaatste in de Arena Lodowa.

Thomas Krol komt juichend over de streep bij de teamsprint. (Foto: Pro Shots)

Teamsprinters troeven weer China en Canada af

Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Thomas Krol zetten met 1.20,061 duidelijk de snelste tijd neer bij de teamsprint voor mannen. China (1.20,841) en Canada (1.20,966) pakten op gepaste afstand zilver en brons.

Het was de tweede week op rij dat Nederland het beste was op het relatief nieuwe onderdeel teamsprint. Zeven dagen geleden schaatsten Mulder, Kai Verbij en Nuis in Minsk naar het goud, en ook toen completeerden China en Canada het podium.

Het trio Mulder, Verbij en Nuis kroonde zich in februari bij de WK afstanden in Inzell ook tot wereldkampioen. Vrijdag nam Krol de plek in van Verbij.

Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Sanneke de Neeling rijden naar de tweede tijd op de teamsprint. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse vrouwen verliezen dik van Rusland

Bij de vrouwen legden Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Sanneke de Neeling het in Polen in een rechtstreeks duel duidelijk af tegen Rusland: 1.29,340 om 1.27,650. Het brons ging naar Japan in 1.29,651.

Rusland nam zo revanche voor de nederlaag tegen Nederland vorige week in Minsk, toen Michelle de Jong, Leerdam en Letitia de Jong goud pakten en de Russische ploeg en Japan voorbleven.

Later op vrijdag staat in Tomaszów Mazowiecki nog de 5 kilometer voor mannen op het programma.