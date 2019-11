Ireen Wüst is van plan om door te gaan tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking. De vijfvoudig olympisch kampioene hoopt na dit seizoen een sponsor te vinden waarmee ze verder kan.

"Ik wil heel graag doorgaan tot en met de Winterspelen van Peking in 2022", zegt Wüst, die zich er niet eerder zo concreet over uitsprak, vrijdag in De Telegraaf.

"Het is wel zaak dat we op tijd een nieuwe sponsor vinden. Ik wil namelijk niet nog een keer zelf een ploeg oprichten en dan maar weer zien of het een succes wordt. Daar pas ik nu voor."

Begin vorig jaar liet Wüst nog weten dat ze in Zuid-Korea aan haar laatste olympische toernooi bezig was, maar sindsdien zei ze al vaker dat ze niet uitsluit dat ze doorgaat tot en met de Spelen van 2022.

De 33-jarige Wüst begon in het voorjaar van 2015 haar eigen ploeg - Team4Gold - en verbond daar met Justlease.nl pas acht maanden later een sponsor aan. Sinds anderhalf jaar rijdt ze voor TalentNED, dat na dit seizoen stopt.

Ireen Wüst is bij TalenNED ploeggenoot van onder anderen Lotte van Beek (links) en Esmee Visser (rechts). (Foto: Pro Shots)

'Hebben veel tijd om nieuwe sponsor te vinden'

Wüst heeft er vertrouwen in dat ze tijdig weet waar ze aan toe is. "Het is prettig dat we dat nu al weten. Op deze manier hebben we nog veel tijd om een nieuwe sponsor te vinden", aldus de Brabantse.

"Ik houd alle deuren open, maar het mooiste zou zijn als we met deze ploeg verder kunnen. Daar ga ik mezelf ook voor inzetten. We hebben een gezellige en interessante ploeg, met wereldtoppers als Esmee Visser en Marcel Bosker."

Wüst komt komend weekend bij de World Cup in het Poolse Tomaszów Mazowiecki in actie op de 1.500 meter en de ploegachtervolging. Voor de 3.000 meter is ze niet geplaatst.