Na Sven Kramer slaat ook Sverre Lunde Pedersen de wereldbeker schaatsen van komend weekend in het Poolse Tomaszów Mazowiecki over. De Noorse wereldkampioen op de 5 kilometer voelt zich niet fit genoeg.

De 27-jarige Pedersen is na zijn slechte prestaties bij de eerste wereldbeker van dit seizoen teruggegaan naar Noorwegen om zich medisch te laten testen.

"Daar kwamen geen duidelijke antwoorden uit, maar waarschijnlijk heeft zijn lichaam niet voldoende kunnen herstellen van zijn fietsongeluk van eerder dit najaar", meldt de Noorse schaatsbond donderdag.

Pedersen liep eind september flinke verwondingen - maar geen breuken - op toen hij samen met zijn landgenoot Simen Spieler Nilsen bij een fietstocht in het Duitse Inzell bij hoge snelheid over de kop vloog.

De Noor, die in februari bij de WK afstanden in Inzell voor het eerst een wereldtitel veroverde, startte afgelopen weekend wel bij de World Cup in Minsk, maar presteerde ver onder zijn niveau. Hij werd slechts veertiende op de 5 kilometer en zesde op de 1.500 meter.

Na overleg met zijn artsen en coaches heeft Pedersen besloten dat hij rust moet nemen om later in het seizoen in topvorm te kunnen zijn bij de grote toernooien. Hij hoopt er weer bij te zijn bij de derde wereldbeker van dit seizoen, van 6 tot en met 8 december in het Kazachstaanse Nur-Sultan.