Sven Kramer raakt niet in paniek van de mindere fase waarin hij zich momenteel begeeft. De viervoudig olympisch kampioen blijft erop vertrouwen dat hij zijn vorm weer hervindt.

Mede door fysieke problemen - hij heeft al lang last van zijn rug - werd Kramer afgelopen weekend bij de World Cup in Minsk slechts dertiende op de 5 kilometer, zijn slechtste resultaat op zijn favoriete afstand. Dinsdag besloot hij zich afmelden voor de komende wereldbeker in Polen.

"Maar ik geef echt niet op. Ik blijf strijdbaar. Het scheelt dat ik 33 jaar ben en veel heb meegemaakt in de loop der jaren", zegt de ervaren Kramer woensdag tegen De Telegraaf.

De rijder van Jumbo-Visma baalt ervan dat hij een streep moet zetten door zijn deelname aan de World Cup in Tomaszów Mazowiecki. "Dit is een enorme tegenvaller. Maar ik weet: zo snel als het soms slecht gaat, zo snel kan het ook weer goed zijn."

'Het allerbelangrijkste zijn de NK afstanden'

Kramer zal door zijn afmelding voor de World Cup in Polen pas bij de NK afstanden (27-29 december) zijn volgende wedstrijd rijden. "Ik had best in Polen aan de start kunnen gaan staan, maar daarmee neem ik dan een groot risico en dat kan ik me niet niet permitteren", zegt hij.

"Het allerbelangrijkste zijn de NK afstanden. Als je daar niet goed bent, kun je zomaar de grootste wedstrijden van het seizoen mislopen. En dat is wel het laatste wat ik wil."

"Het is frustrerend voor iedereen dat we momenteel weinig grip hebben op mijn fysieke situatie. Maar we moeten ons blijven focussen op de kunst om het op het juiste moment weer goed te laten zijn."

Kramer houdt vast aan zijn plan om begin december naar het Italiaanse Collalbo af te reizen voor een trainingskamp. Het wereldbekerweekend in Polen begint vrijdag en duurt tot en met zondag.