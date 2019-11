Sven Kramer zal komend weekend niet in actie komen bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De 33-jarige schaatser kiest ervoor zich te richten op het herstel van zijn aanhoudende rugklachten.

"Na overleg met mijn team hebben we moeten besluiten dat ik niet van start ga tijdens de World Cup in Polen", zegt Kramer dinsdag op de site van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Het is enorm balen, ik dien het te accepteren en verleg mijn focus op het herstel van mijn rug en trainen om weer in de juiste vorm te komen."

De Fries meldde zich maandag al af voor de 1.500 meter in Tomaszów Mazowiecki. Hij stond nog wel op de deelnemerslijst voor de 5 kilometer en de ploegachtervolging, maar die zal hij dus ook overslaan.

Kramer kampt al jaren met een pijnlijke rug. Afgelopen weekend leidden die klachten ertoe dat hij bij de eerste World Cup van dit seizoen in Minsk slechts dertiende werd op de 5 kilometer, zijn slechtste uitslag ooit op zijn favoriete afstand. De 1.500 meter in Wit-Rusland heeft hij aan zich voorbij laten gaan.

Kramer schaatst pas eind december weer een wedstrijd

Kramer zal door zijn afmelding voor de World Cup in Tomaszów Mazowiecki pas bij de NK afstanden (27-29 december) zijn volgende wedstrijd rijden.

De viervoudig olympisch kampioen was al van plan om begin december een trainingskamp te beleggen in het Italiaanse Collalbo, waardoor hij niet zal rijden bij de wereldbekers in het Kazachse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december).

Het wereldbekerweekend in Polen begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Bij de ploegachtervolging van zondag zal Kramer vervangen worden door Marcel Bosker. Patrick Roest en Douwe de Vries zijn de andere Nederlandse rijders.

De Vries is de vervanger van Kramer op de 1.500 meter (zaterdag), terwijl het nog niet bekend is wij zijn plaats overneemt op de 5 kilometer (vrijdag).