Sven Kramer heeft zich maandag ook bij de wereldbekerwedstrijden van komend weekend in Tomaszów Maszowiecki afgemeld voor de 1.500 meter. De Fries wil zijn rug niet te veel belasten en doet daarom alleen weer mee aan de 5.000 meter.

Kramer kampt al jaren met een pijnlijke rug. Hij liet afgelopen weekend ook al de 1.500 meter aan zich voorbij gaan bij de eerste World Cup van dit seizoen in Minsk en kwam alleen in actie op de 5.000 meter.

De 33-jarige meervoudig olympisch kampioen werd slechts dertiende op een van zijn favoriete afstanden en gaf na afloop te kennen dat hij twijfelde om af te reizen naar Tomaszów Maszowiecki.

"Ik zie op dit moment niet in waarom ik daar niet zou rijden. Als het zo gaat zoals vandaag dan liever niet. Ik wil er beter van worden, maar het is de vraag of ik er beter van word", zei hij toen.

Kramer wordt op de 1.500 meter in Tomaszów Maszowiecki vervangen door Douwe de Vries. Hij staat nog wel op de lijst van de ploegachtervolging, maar het is nog maar de vraag of hij deze ook gaat rijden.

Ter Mors maakt nu wel opwachting op 500 meter

Jorien ter Mors maakt in tegenstelling tot in Minsk wel haar opwachting op de 500 meter in Tomaszów Maszowiecki. De Overijsselse sloeg die in het voorbije weekend over omdat ze op dezelfde dag ook nog moest starten op de 1.500 meter.

Ter Mors kende na een jaar blessureleed - ze onderging een knieoperatie - een goede rentree in het internationale schaatsen. Ze veroverde zilver op de 1.000 meter en werd vijfde op de 1.500 meter.

Bij de teamsprint zijn er twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijden in Minsk. Sanneke de Neeling neemt bij de vrouwen de plek in van Letitia de Jong en Thomas Krol bij de mannen die van Kai Verbij.

Nederland behaalde in Minsk zeven keer goud; bij de mannen op de 5.000 meter (Patrick Roest), 1.500 meter (Kjeld Nuis), 1.000 meter (Thomas Krol), teamsprint en massastart en bij de vrouwen op de 1.500 meter (Ireen Wüst) en teamsprint.