Kjeld Nuis heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk de 1.500 meter gewonnen. Op de 500 meter pakte Dai Dai Ntab brons. Bij de vrouwen hoefde Jorien ter Mors op de 1.000 meter alleen Brittany Bowe voor zich te dulden en werd Irene Schouten tweede op de massastart.

Nuis, regerend olymisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter, revancheerde zich daarmee voor zaterdag. Toen moest hij de zege op de kilometer laten aan Thomas Krol, terwijl ook de Chinees Zhongyan Ning sneller was.

De dertigjarige Leidenaar zette op de metrische mijl na sterke rit een tijd neer van 1.46,22. In de laatste rit kwamen Denis Yuskov en Krol nog dichtbij, maar ze bleven beiden twee tienden verwijderd van de tijd van de tweevoudig olympisch kampioen.

Yuskov won het onderlinge duel van Krol en verzekerde zich met 1.46,45 van het zilver. Krol werd in 1.46,49 derde, waardoor de rollen tussen de 27-jarige Deventenaar en Nuis ten opzichte van de 1.000 meter omgedraaid waren.

Patrick Roest kon zijn vorm op de 5.000 meter, die hij vrijdag won in een baanrecord, niet meenemen naar de 1.500 meter. De 23-jarige Lekkerkerker kwam ondanks een sterk slot niet verder dan de vijfde tijd (1.47,37).

Marcel Bosker was de vierde Nederlander die in actie kwam. Hij finishte met 1.47,53 als achtste, waardoor alle Nederlandse mannen in de top tien eindigden.

Jorien ter Mors hoefde op de 1.500 meter alleen Brittany Bowe voor zich te dulden. (Foto: Pro Shots)

Alleen Bowe sneller dan Ter Mors

Regerend olympisch kampioene Ter Mors zag op de 1.000 meter meerdere vrouwen zich stukbijten op haar tijd van 1.15,95, totdat Bowe er in de voorlaatste rit als enige onder dook. De 1.15,35 van de Amerikaanse betekende een nieuw baanrecord. Dat stond met 1.15,82 op naam van Marrit Leenstra.

Achter Bowe en Ter Mors eiste Yekaterina Shikhova het brons voor zich op. De Russin was een honderdste langzamer dan Ter Mors en verwees daarmee Jutta Leerdam (1.16,00) en Letitia de Jong (1.16,15) naar de vierde en vijfde plaats.

Alle Nederlandse vrouwen eindigden in de top tien. Ireen Wüst reed met 1.16,58 naar plaats zeven, één plek voor Antoinette de Jong (1.16,60).

Schouten moet genoegen nemen met zilver op massastart

Ook op de massastart voor vrouwen was er zilver voor Nederland. Schouten werd in de eindsprint geklopt door de Canadese Ivanie Blondin. De Italiaanse Francesca Lollobrigida completeerde het podium.

Schouten leek na uitstekend werk van Melissa Wijfje op weg naar het goud. In de slotronde kwam de regerend wereldkampioene echter te vroeg op kop, waarna Blondin haar op het laatste rechte stuk nog wist te passeren.

Dai Dai Ntab won brons op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Ntab nipt verwezen naar brons

Ntab zette op de 500 meter 34,91 op de klokken. Daarmee leek de 25-jarige Amsterdammer dezelfde tijd gereden te hebben als zijn directe tegenstander Gao Tingyu. De tijdwaarneming wees echter uit dat de Chinees drie duizendsten sneller was.

De winst op de kortste sprintafstand ging naar Kim Jun-ho. De Zuid-Koreaan reed 34,87 in de Minsk Arena en bleef daarmee vier honderdsten verwijderd van het baanrecord van Jan Smeekens.

Kai Verbij eindigde met 35,10 als vijfde, Ronald Mulder moest het in 35,44 doen met de dertiende plaats. Lennart Velema reed met 35,53 naar de zestiende plek.

Regerend wereldkampioen Ruslan Murashov en olympisch kampioen Havard Lorentzen stelden teleur. De Rus (35,17) kwam niet verder dan de negende plaats, de Noor (35,54) deed het met plek achttien nog slechter.