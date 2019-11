Dai Dai Ntab is zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk derde geworden op de 500 meter. De 25-jarige Amsterdammer zette in Wit-Rusland 34,91 op de klokken.

Daarmee leek Ntab dezelfde tijd gereden te hebben als zijn directe tegenstander Tingyu Gao. De tijdwaarneming wees echter uit dat de Chinees drie duizendsten sneller was.

De winst op de eerste wereldbekerwedstrijd op de 500 meter ging naar Jun-Ho Kim. De Zuid-Koreaan reed 34,87 in de Minsk Arena en bleef daarmee vier honderdsten verwijderd van het baanrecord van Jan Smeekens.

Kai Verbij eindigde met 35,10 als vijfde, Ronald Mulder moest het in 35,44 doen met de dertiende plaats. Lennart Velema reed met 35,53 naar de zestiende plek.

Regerend wereldkampioen Ruslan Murashov en olympisch kampioen Havard Lorentzen stelden teleur. De Rus (35,17) kwam niet verder dan de negende plaats, de Noor (35,54) deed het met plek achttien nog slechter.