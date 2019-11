Thomas Krol heeft zaterdag bij de World Cup schaatsen in het Wit-Russische Minsk goud veroverd op de 1.000 meter. De Nederlander van Jumbo-Visma noteerde een baanrecord en hield zo onder anderen regerend olympisch kampioen Kjeld Nuis achter zich.

De 27-jarige Krol klokte een tijd van 1.09,00 en was daarmee net iets sneller dan de Zhongyan Ning. De Chinees was eveneens onder het oude baanrecord van 1.09,23 gedoken (1.09,22). Nuis, die de oude toptijd in Minsk op zijn naam had staan, werd derde in 1.09,27.

Voor Krol is het zijn eerste wereldbekeroverwinning op de 1.000 meter. De top vijf werd gecompleteerd door twee Nederlanders. Hein Otterspeer eindigde met een tijd van 1.09,37 als vierde, voor regerend wereldkampioen Kai Verbij (1.09,51).

De vijfde Nederlander die in actie kwam op de 1.000 meter was Dai Dai Ntab, maar hij deed niet mee om de podiumplekken. De 25-jarige sprinter werd tiende in 1.10,311.

Pavel Kulizhnikov schitterde door afwezigheid in Minsk. De drievoudig wereldkampioen sprint heeft een lichte blessure en moet daardoor de eerste twee wereldbekers van het seizoen aan zich voorbij laten gaan.

Kjeld Nuis eindigde als derde op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse vrouwen buiten top vijf op 500 meter

Op de 500 meter speelden de Nederlandse vrouwen geen rol van betekenis. Michelle de Jong was met een tijd van 38,68 de beste Nederlander en eindigde als negende. Sanneke de Neeling was een fractie trager (38,69) en werd tiende, terwijl Jutta Leerdam zich met de twaalfde plek tevreden moest stellen (38,83).

De zege op het Wit-Russische ijs ging naar Olga Fatkulina. Met een tijd van 37,92 hield de Russin haar landgenote Daria Kachanova (37,94) en regerend olympisch kampioene Nao Kodaira (38,17) achter zich.

Kodaira moest alleen rijden door de diskwalificatie van concurrent Vanessa Herzog, een van de kanshebbers voor het goud. De Oostenrijkse startte te vroeg en omdat er al een valse start genoteerd stond, moest ze het ijs verlaten.

De World Cup in Minsk is de eerste wereldbeker van het seizoen. Hierna staan er nog World Cups in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november), het Kazachstaanse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december) op het programma.

Later op zaterdag worden nog de 1.500 meter voor vrouwen en de finale van de massastart bij de mannen afgewerkt.