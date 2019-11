Sven Kramer is enorm teleurgesteld na zijn zeer teleurstellende rit op de 5.000 meter bij de start van het wereldbekerseizoen in Minsk. Hij werd vrijdag slechts dertiende op de afstand waarop hij drievoudig olympisch kampioen is en waarop hij nog nooit buiten de eerste tien eindigde.

De 33-jarige Kramer worstelt al langer met zijn vorm en zag in de Minsk Arena zijn baanrecord verbeterd worden door tegenstander Patrick Roest (6.16,61). Zelf kwam de Fries, die al langer rugproblemen heeft en half oktober een knieblessure opliep bij een aanrijding met een auto, bijna twaalf seconden later over de streep.

"Het is gewoon niet goed. De laatste tijd is het al een beetje vallen en opstaan. Ik heb het gewoon niet onder controle en dat is jammer. Het heeft met mijn rug te maken. Ik wil er geen jankverhaal van maken, maar leuk is anders", aldus Kramer bij de NOS.

"Het maakt me niet zo heel veel uit of ik vierde of dertiende word. Ik vind het veel erger dat het gewoon niet loopt. Ik gaf vanaf het begin alles, maar het was inefficiënt en ik kwam slecht de bochten door."

Meestal lukte het Kramer om zich in een mindere periode op te laden voor wedstrijden. "Maar nu niet en dat is klote. Het is een beetje pappen en nathouden en dat past niet bij mij. Ik kan er niet tegen en vind het oprecht moeilijk. Zo wil ik niet in de rondte rijden."

'Dit is gewoon moeilijk'

De 5.000 meter was voor Kramer de enige afstand in Minsk, want zijn plek op de 1.500 meter stond hij eerder al af aan Koen Verweij. Of hij volgende week in het Poolse Tomaszów Mazowiecki aan de start staat voor de tweede wereldbeker, weet hij nog niet.

"Als ik ze goed raak wel, maar dat doe ik op dit moment niet. Als ik wist wat de sleutel was, had ik dit nu niet gehad. Dit is gewoon moeilijk", aldus de stayer van Jumbo-Visma, die begin deze maand bij de kwalificatie voor de World Cups nog 6.15,71 reed.

"Als het zo gaat als nu, dan liever niet. Ik wil er niet voor weglopen en er beter van worden, al is het de vraag of ik hier beter van word. Het is een moeilijk verhaal."

Na de wedstrijden in Tomaszów Mazowiecki komen ook het Kazachstaanse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december) nog aan bod in de eerste wereldbekercyclus.