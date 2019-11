De Nederlandse teamsprintploegen zijn de World Cup in Minsk vrijdag begonnen met een overwinning. Bij de vrouwen reden Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Letitia de Jong naar de zege, waarna Ronald Mulder, Kai Verbij en Kjeld Nuis dat voorbeeld volgden.

De vrouwen klokten in de Minsk Arena in de laatste rit een tijd van 1.29,22. Daarmee bleef de regerend wereldkampioen nummer twee Rusland (1.29,950) en Japan (1.30,086) voor.

De mannen bleven met 1.21,15 China nipt voor. De Aziaten reden in 1.21,322 naar het zilver. Brons was voor de Canadese mannen in 1.21,680.

Nederland veroverde vorig seizoen op de WK afstanden zowel bij de mannen als de vrouwen de titel. Het onderdeel stond toen voor het eerst op het programma op een WK.

Waar de mannen in Minsk met hetzelfde trio reden, was de equipe bij de vrouwen op één plek gewijzigd. Michelle de Jong nam nu de plaats in van Janine Smit. Die wist zich niet te plaatsen voor de eerste wereldbekerwedstrijden.

Later op vrijdag staan in de Minsk Arena de 3.000 meter voor vrouwen en de 5.000 meter voor mannen op het programma.