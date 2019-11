Carlijn Achtereekte heeft vrijdag bij de eerste World Cup van het seizoen in Minsk zilver veroverd op de 3.000 meter. Op de teamsprint grepen zowel de Nederlandse mannen als vrouwen de overwinning.

Regerend olympisch kampioene Achtereekte moest met een tijd van 4.05,15 alleen de Canadese Isabelle Weidemann voor zich dulden. Ze was 0,47 seconde langzamer. Het brons werd opgeëist door Ivanie Blondin (4.06,08), eveneens afkomstig uit Canada.

Voor Martina Sablíková zat er verrassend genoeg geen podiumplaats in. De wereldkampioene uit Tsjechië moest met 4.06,40 genoegen nemen met de vierde tijd.

Ook Esmee Visser, die begin deze maand bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen nog de snelste was op de 3.000 meter, stelde met de negende tijd (4.09,08) teleur. Antoinette de Jong (4.07,67) en Reina Anema (4.11,11) werden vijfde en elfde.

De inmiddels 47-jarige Claudia Pechstein kwam met 4.12,04 niet verder dan de veertiende tijd. De Duitse liet slechts twee andere schaatssters achter zich.

Letitia de Jong pakte samen met Michelle de Jong en Jutta Leerdam goud op de teamsprint. (Foto: Pro Shots)

Teamsprintploegen pakken beide goud

Op de teamsprint bij de vrouwen. reden Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Letitia de Jong naar de zege. Het trio klokte in de Wit-Russische hoofdstad in de laatste rit een tijd van 1.29,22 minuten. Daarmee bleef de regerend wereldkampioen nummer twee Rusland (1.29,950) en Japan (1.30,086) voor.

Bij de mannen volgden Ronald Mulder, Kai Verbij en Kjeld Nuis het voorbeeld van de Nederlandse vrouwen. Zij bleven met 1.21,15 China nipt voor. De Aziaten reden in 1.21,322 naar het zilver. Brons was voor de Canadese mannen in 1.21,680.

Nederland veroverde vorig seizoen op de WK afstanden zowel bij de mannen als de vrouwen de titel. Het onderdeel stond toen voor het eerst op het programma op een WK.

Waar de mannen in Minsk met hetzelfde trio reden, was de equipe bij de vrouwen op één plek gewijzigd. Michelle de Jong nam nu de plaats in van Janine Smit. Die wist zich niet te plaatsen voor de eerste wereldbekerwedstrijden.

Later op vrijdag staat in de Minsk Arena de 5.000 meter voor mannen op het programma.