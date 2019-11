Pavel Kulizhnikov moet de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het schaatsseizoen aan zich voorbij laten gaan. De drievoudig wereldkampioen sprint heeft een lichte blessure.

"Hij heeft zijn blessure opgelopen tijdens de training. Het is niet ernstig, maar de beslissing om niet te starten is uit voorzorg genomen", zegt Varvara Barysheva, voorzitter van de Russische bond, tegen persbureau TASS.

De 25-jarige Kulizhnikov ontbreekt vrijdag, zaterdag en zondag in het Wit-Russische Minsk en doet volgende week (22-24 november) ook niet mee in Tomaszów Mazowiecki in Polen.

Ook het Kazachse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december) zijn opgenomen in de eerste serie wereldbekers. Naar verwachting verschijnt Kulizhnikov daar wel weer aan de start.

In maart van dit jaar maakte Kulizhnikov niet voor het eerst tijdens zijn carrière indruk door het wereldrecord op de 500 meter aan te scherpen. Hij reed 33,61 bij de wereldbeker in Salt Lake City.

Begin deze maand werd in Heerenveen om de Nederlandse tickets voor de eerste World Cups gestreden. Onder anderen Kai Verbij (1.000 meter) en Patrick Roest (10.000 meter) maakten in Thialf indruk met een baanrecord.