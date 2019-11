Suzanne Schulting baalt ervan dat ze zaterdagavond werd gediskwalificeerd op de 1.000 meter bij de wereldbeker in Montreal. Ze kreeg een penalty wegens zetjes tegen de Canadese Rikki Doak en de Zuid-Koreaanse Kim Alang.

"Een teleurstellende tweede dag", schrijft Schulting op Twitter. "Ik voelde me sterk maar ben tegen een penalty op de 1.000 meter aangelopen. Een straf waar de meningen over verdeeld zijn."

Schulting kwam als eerste over de streep in de halve finale, maar werd kort daarna uit de uitslag geschrapt, net als de Canadese Alyson Charles. De 1.000 meter is de favoriete afstand van de Friezin, die regerend olympisch en wereldkampioen is op de dubbele sprintafstand.

De zege op de 1.000 meter ging naar de Canadese Kim Boutin. Vorige week won Schulting bij de eerste wereldbeker in Salt Lake City nog wel het goud.

Door een val van Schulting liep de Nederlandse ploeg een medaille mis in de finale van de mixed relay en met de vrouwenploeg wist ze zich niet te plaatsen voor de eindstrijd. "Als team hebben we niet goed genoeg gereden in de halve finale", vindt Schulting.

Geen medailles voor Nederland op zaterdag in Montreal

Nederland wist zaterdag geen medailles te veroveren in Montreal. Bij de mannen eindigde Dylan Hoogerwerf op de 1.000 meter in de B-finale als derde. Itzhak de Laat werd eerder al uitgeschakeld.

Op de 1.500 meter lukte het Friso Emons en Rianne de Vries niet de finale te halen. Emons finishte in de B-finale als vierde.