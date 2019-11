Claudia Pechstein heeft zaterdag voor de 39e keer een goud veroverd bij de afstandskampioenschappen in Duitsland. De 47-jarige recordkampioene was in Inzell curieus genoeg de enige deelneemster uit Duitsland op de 5.000 meter.

Pechstein vertegenwoordigde als enige Duitsland op de langste afstand bij de vrouwen, omdat Roxanne Dufter en Michelle Uhrig zich op het laatste moment hadden afgemeld. Ze noteerde een tijd van 7,10,07 minuten.

"Het was mijn doel om een constante race af te leggen. Dat verder niemand meedeed, kan ik niets aan doen", haalde de routinier haar schouders op over de merkwaardige situatie.

Martina Sablikova deed ook mee aan de wedstrijd, buiten mededinging. De Tsjechische drievoudig olympisch kampioene dook bijna tien seconden onder de tijd van Pechstein: 7.00,51.

Pechstein wil excuses van Bouwman

Pechstein heeft een moeizame verhouding met de Duitse bond. Ze traint al een aantal weken mee met de Poolse selectie omdat ze in het voorseizoen van bondscoach Erik Bouwman te horen kreeg dat ze niet meer welkom is.

Nu wil Pechstein excuses van de Nederlandse trainer, maar Bouwman zei vrijdag geen reden te zien dat te doen. "Waarom? Ik heb geen problemen met haar. We hebben in de zomer een goed gesprek gehad. Alleen liep het anders dan Claudia had bedacht."

Pechstein pakte vrijdag nog haar 38e gouden medaille op de nationale afstandskampioenschappen. Ze was toen met 4,05,57 de snelste op de 3.000 meter en was met die tijd meer dan vier seconden sneller dan nummer twee Dufter.