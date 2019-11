Patrick Roest maakte dit weekend net als vorig jaar veel indruk bij het World Cup Kwalificatie Toernooi, met als hoogtepunt zijn baanrecord van zondag op de 10 kilometer. De regerend wereldkampioen allround vertrouwt erop dat hij later in het seizoen nog beter zal zijn.

"Ik denk niet dat ik te vroeg in topvorm ben", zei Roest na zijn fraaie zege op de 10 kilometer in Thialf, waar hij met 12.42,97 bijna vier seconden van zijn persoonlijk record en een kleine seconde van het baanrecord van Jorrit Bergsma af haalde. "Het is zaak om deze vorm vast te houden tot de belangrijke wedstrijden, het doel is om dan nog sneller te rijden."

De 23-jarige schaatser eindigde bij de opening van het seizoen als eerste op de 5 en 10 kilometer en als derde op de 1.500 meter. Vorig jaar deed hij het met zeges op alle drie de afstanden nog wat beter bij het kwalificatietoernooi, maar vervolgens ging het bij de kampioenschappen niet helemaal zoals hij wilde. Roest won weliswaar het WK allround, maar een paar weken daarvoor was er bij de WK afstanden 'slechts' zilver op de 5 en 10 kilometer.

"Ik ga nu nog niet te veel roepen over de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City, red.), maar natuurlijk wil ik daar deze keer goud winnen", aldus de Lekkerkerker. "En dan is het lekker om nu dit soort tijden te schaatsen. Ik vind het ook lastig om me in te houden tijdens een race en een wedstrijd rustig uit te rijden, zeker als ik me goed voel."

Patrick Roest reed zondag de snelste 10 kilometer ooit in Thialf. (Foto: Pro Shots)

'Dit was een lekker ritje'

Roest was vrijdag op de 5 kilometer al dicht bij een baanrecord, maar toen verloor hij na een te enthousiast begin te veel tijd in de laatste twee rondes. Twee dagen later startte de allrounder op de 10 kilometer daarom bewust wat rustiger.

"Ik heb het met mijn coach Jac Orie natuurlijk over mijn 5 kilometer gehad en we weten allebei dat ik die race onhandig heb aangepakt. Nadat we de beelden hadden teruggekeken en al mijn rondetijden hadden geanalyseerd, wisten we dat het op de 10 kilometer beter zou kunnen als ik voorzichtiger zou beginnen. Ja, die 5 kilometer was een goede les."

Roest kon door zijn conservatieve start in de slotfase van de 10 kilometer nog versnellen naar drie rondjes in de 29 seconden, en zelfs afsluiten met een rondje 28,7. "Dit was een lekker ritje", glimlachte de winnaar. "En vooral een betere uitvoering van mijn raceplan."

'Ik was niet bezig met een baanrecord'

Dat die betere uitvoering een baanrecord opleverde, was ook voor Roest een verrassing. "Ik was daar totaal niet mee bezig, omdat ik dan op een tijd had moeten weggaan die bijna vier seconden onder mijn persoonlijk record lag en. En dan was de kans alleen maar groter dat ik weer zou ontploffen."

De rijder van Jumbo-Visma kreeg pas op iets meer dan een kilometer van de finish in de gaten dat hij de kans had om een baanrecord te schaatsen. "Met nog zo'n drie rondes te gaan hoorde ik de speaker omroepen dat het mogelijk was, daarvoor wist ik het echt niet."

Bergsma, die het baanrecord vorig jaar neerzette bij de NK afstanden, vergeleek het rijden van een baanrecord op zijn thuisbaan Thialf als het verbreken van een wereldrecord.

"Zo ver wil ik niet gaan, maar het is wel lekker om de snelste ooit op deze baan te zijn, omdat dit toch het schaatshart van de wereld is", aldus Roest, die zich vorig jaar anderhalve maand houder van het baanrecord op de 5 kilometer mocht noemen. "Het is leuk dat mijn naam nu weer terugkomt op het bord van alle records, alleen dan op een andere afstand."