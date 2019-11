Suzanne Schulting is bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Salt Lake City als tweede geëindigd op de 1.500 meter. Op de 500 meter pakte ook Yara van Kerkhof in de Verenigde Staten een zilveren medaille.

Schulting moest op de 1.500 meter alleen de Canadese Kim Boutin voor zich dulden. De Chinese Han Yutong legde beslag op het brons.

De 22-jarige Groningse kwam al vroeg op kop in de finale op de mijl. Pas in de voorlaatste ronde werd ze voorbij gestoken door Boutin, die de koppositie niet meer afstond.

Vrijdag had Schulting in Salt Lake City al het Nederlands record op de 1.000 meter verbeterd. Op die afstand is ze regerend olympisch kampioen.

Suzanne Schulting op het podium van de 1.500 meter in Salt Lake City. (Foto: Getty Images)

Wederom zilver voor Van Kerkhof

Van Kerkhof liet wederom zien tot de wereldtop te behoren op de 500 meter. De 29-jarige Zoetermeerse won vorig jaar olympisch zilver op de kortste afstand en herhaalde die prestatie bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City.

Achter de ongenaakbare Italiaanse Martina Valcepina reed Van Kerkhof eenvoudig naar de tweede plaats. Ze verwees Petra Jaszapati naar het brons. Wereldbekerhouder Natalia Maliszewska kwam in de finale al vroeg ten val.

Regerend wereldkampioene op de 500 meter Lara van Ruijven werd verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales.

Yara van Kerkhof op weg naar het zilver op de 500 meter. (Foto: Getty Images)