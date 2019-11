De tweede rentree van Koen Verweij in het topschaatsen begon zaterdag met een zesde plek op de 1.500 meter bij het World Cup Kwalificatie Toernooi. Dat betekende geen wereldbekerticket, maar na zijn sabbatical is de blik van de 29-jarige Noord-Hollander toch vooral gericht op de Olympische Winterspelen van 2022.

Verweij lacht als hij na zijn eerste officiële race sinds de Spelen van 2018 de vraag krijgt waar hij allemaal tegenaan is gelopen sinds hij in april tekende bij Team Reggeborgh en zich na een jaar ertussenuit weer fulltime profschaatser mocht noemen.

"Waar ben ik niet tegenaan gelopen?", grapt hij. "Ik begon op nul en ging met jongens meetrainen die net wereldtitels hadden gepakt. Ik had net een jaar langs de kant gestaan om een beetje te coachen, met mijn onderneming bezig te zijn en leuke dingen te doen. Ik heb al veel ups en downs gehad, maar dat hoort bij terugkomen. Ik heb het al eerder meegemaakt."

Verweij wist geen nieuwe ploeg te vinden na de Spelen van Pyeongchang, waar hij brons won op de massastart en de ploegenachtervolging maar teleurstelde op de 1.000 meter (negende) en de 1.500 meter (elfde). Hij besloot daarom om een jaar niet te schaatsen, net als in het seizoen 2015/2016.

Bij Reggeborgh, het team vol snelle sprinters van coach Gerard van Velde, krijgt de wereldkampioen allround van 2014 dit seizoen de kans om te beginnen aan de weg die moet leiden tot het vervullen van zijn grote droom in 2022: zijn eerste individuele olympische titel winnen.

"In het begin was het niet leuk", kijkt Verweij terug op de afgelopen maanden. "Ik denk dat iedereen dat wel kent: als je wil afvallen of start met hardlopen is het begin altijd zwaar. Gelukkig zit ik nu in een stadium dat ik weer goed herstel en het bijna elke week beter wordt."

Koen Verweij voor zijn race op de 1.500 meter in Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben pas vijf maanden bezig'

Zaterdag toonde Verweij met een zesde tijd van 1.46,15 op de 1.500 meter aan dat hij weer aansluiting heeft met de top, maar ook dat er nog veel werk te verzetten is. Het verschil met winnaar Kjeld Nuis was bijna anderhalve seconde, terwijl de regerend olympisch kampioen ook nog een kolossale misser maakte na 400 meter.

"Drie jaar geleden, bij mijn vorige rentree, werd ik slechts twaalfde op de 1.500 meter bij het kwalificatietoernooi. Dus wat dat betreft sta ik er nu beter voor", aldus Verweij. "Ik voel me ook beter. Ik heb nu een ploeg, terwijl ik de vorige keer alles zelf moest organiseren. Dat neemt al veel gedoe weg, het is wat rustiger."

Dat Verweij met zijn zesde plek net naast de kwalificatie voor de eerste wereldbekers greep, leek hem niet zoveel te deren. "Natuurlijk was het lekker geweest als ik in de top vijf was geëindigd, maar ik ben pas vijf maanden bezig en ik rijd nu met een slechte rit al een tijd van 1,46,1. Daar ben ik best wel tevreden over."

'Dit is een opbouwjaar'

Bovendien kan de Noord-Hollander in de acht weken tot de NK afstanden van eind december nu twee of drie trainingskampen afwerken, in plaats van dat hij naar Wit-Rusland, Polen, Kazachstan en Japan moet afreizen voor de wereldbeker.

"Ik wil een brede basis creëren. De voorgaande jaren moest ik het met een smalle basis doen, waardoor ik met ziektes te maken kreeg. Dat wil ik nu voorkomen. Want uiteindelijk is dit een opbouwjaar voor de twee seizoenen hierna."

Verweij komt zondag op de slotdag van het kwalificatietoernooi nog in actie op de massastart, het afsluitende onderdeel in Thialf. Het programma begint om 13.15 uur met de 5 kilometer voor vrouwen, gevolgd door de 10 kilometer voor mannen, de 1.000 meter voor vrouwen en mannen en de massastart voor vrouwen en mannen.