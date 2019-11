Kjeld Nuis zorgde zaterdag voor een spectaculair slot van dag twee van het World Cup Kwalificatie Toernooi. De wereldrecordhouder viel bijna tijdens zijn 1.500 meter, dacht even aan stoppen, reed desondanks de snelste tijd, werd na de finish gediskwalificeerd, maar kreeg uiteindelijk toch weer de zege achter zijn naam.

"Het was een rommelige rit en een emotionele rollercoaster na de finish", glimlachte de 29-jarige Nuis een halfuurtje na zijn race. "Maar ik ben blij dat mijn diskwalificatie is teruggedraaid."

De tweevoudig olympisch kampioen maakte in de slotrit van de 1.500 meter tegen zijn ploeggenoot en wereldkampioen Thomas Krol een grote misser aan het einde van de eerste bocht van zijn tweede rondje. Nuis bleef op wonderbaarlijke manier overeind en uit de kussens, maar hij ging wel over de lijn naar de buitenbocht en dat mag niet.

"Daarvoor diskwalificeerde de jury me in eerste instantie en dat zou ik op zich oké vinden, alleen was het nu niet terecht. Ik viel namelijk bijna en gleed met mijn been over de lijn om me te redden. Het was dit of met mijn bek in de kussens. Gelukkig heeft de jury ook ingezien dat ik geen andere keuze had."

"Waar ik ook blij mee ben, is dat ik met zo'n rit hier in Thialf - met een beetje acrobatiek tussendoor - gewoon nog even een tijd van 1.44,71 rijd. Dat had ik niet gedacht."

Nuis vreesde voor straf van coach Orie

Direct na zijn 'bijna-val' dichtte Nuis zichzelf namelijk weinig kansen toe op een goede tijd. "Ik heb zelfs even gedacht: ik kap ermee. In die bocht pak je namelijk de snelheid op de 1.500 meter en ik voelde na mijn misser de snelheid terugzakken."

"Ik vreesde dus dat het geen zin meer had om door te rijden en deed ook twee handen op mijn rug, iets wat ik normaal nooit doe op de 1.500 meter. Maar op dat moment hoorde ik Jac (zijn coach Jac Orie, red.) zó hard brullen, dat ik dacht: nu moet ik even gas geven, want anders krijg ik straks op mijn flikker."

Nuis zette weer aan en op de volgende kruising reed hij langzaam naar Krol toe. "Thomas had niet een snelheid waar ik ontzettend van schrok en hij kwam in de voorlaatste ronde ook niet meer onderdoor bij mij. Daardoor werd het tot de laatste meter knokken. Ik sta er echt van te kijken dat ik 'm nog win op deze manier."

Omdat er bij het kwalificatietoernooi geen titels te verdienen zijn en de kans groot is dat Nuis met zijn tijd alsnog een aanwijsplek zou hebben gekregen voor de eerste wereldbekers, had een diskwalificatie hem waarschijnlijk niet heel veel in de weg gezeten.

"Maar ik ben toch blij dat ik als snelste Nederlander naar de World Cups ga. De concurrentie kijkt ook naar de tijden van deze wedstrijd en over twee weken staan we weer tegenover elkaar bij de eerste wereldbeker in Minsk. Dan is het toch fijner dat ik nog in de uitslag van deze 1.500 meter sta."