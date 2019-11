Natuurlijk baalde Ireen Wüst dat ze zaterdag bij het World Cup Kwalificatie Toernooi buiten de top vijf viel op de 3.000 meter. Maar al snel kwam het besef dat het na een lastige zomer misschien niet zo slecht is dat ze de komende weken geen wereldbekers over 3 kilometer hoeft te rijden.

"Ik maak dat soort keuzes liever zelf dan dat ze voor me worden gemaakt. Maar het hoeft niet per se nadelig uit te pakken", zei de 33-jarige Wüst relatief monter na haar race in Thialf.

De Brabantse eindigde in een tijd van 4.03,41 als zesde. Ze kwam 0,88 seconden tekort op de vijfde plek van Melissa Wijfje, die recht gaf op een ticket voor de eerste wereldbekers van dit seizoen op de 3 kilometer.

"Als sportvrouw baal ik hier natuurlijk van", aldus Wüst. "Ik wil het liefst elke wedstrijd winnen, of bij dit toernooi in de top vijf eindigen. Maar als ik me voor al mijn afstanden plaats, heb ik vaak overvolle weekenden in de wereldbeker en dat kan ik op dit moment gewoon nog niet aan."

'Ik mag nog niet te veel van mezelf verwachten'

De tweevoudig olympisch kampioene op de 3 kilometer kon afgelopen zomer niet trainen zoals ze wilde, doordat alle stress van de verwerking van het verlies van haar beste vriendin Paulien van Deutekom eruit kwam. Vrijdag plaatste ze zich op de eerste dag van het kwalificatietoernooi op de 1.500 meter wel voor de World Cups, maar de 3 kilometer van zaterdag bleek een paar rondjes te lang.

"Ik heb de hele tijd geroepen dat ik er eind december moet staan bij de NK afstanden en dat ik nog niet te veel van mezelf mag verwachten. Dat geldt nog steeds; ik ben aan het opbouwen. Maar ja, als we gaan racen, heb ik maar één standje in mijn hoofd en dat is gáán. En het liefst voor de winst rijden."

Daarom was er direct na haar race teleurstelling bij Wüst. "Dat is de emotie. Maar rationeel weet ik dat ik tevreden moet zijn met deze race. Twee weken geleden reed ik 4.09,88 bij een trainingswedstrijd in Inzell en nu ging het al zes seconden sneller. Er zaten genoeg goede punten in deze race waar ik verder mee kan."

Bovendien weet Wüst dat ze in het verleden vaker nog niet goed genoeg was aan het begin van het seizoen, om vervolgens enkele maanden later op het WK-podium te staan van de 3.000 meter.

"Deze tijd zegt niet zo veel over mijn 3 kilometer voor de rest van deze winter. Ik voel geen paniek dat het nu niet gelukt is. Of ik mezelf een dienst heb bewezen? Ha, zo wil ik het niet zien. Maar ik heb deze zomer wel geleerd dat ik zuinig op mezelf moet zijn. Wat dat betreft neem ik mezelf nu noodgedwongen in bescherming."