Kjeld Nuis heeft zaterdag bij het World Cup Kwalificatie Toernooi in Thialf op bizarre wijze de 1.500 meter gewonnen. De schaatser van Jumbo-Visma werd aanvankelijk uit de uitslag geschrapt, maar zijn diskwalificatie werd vervolgens teruggedraaid. Hij mag daardoor meedoen aan de komende vier wereldbekers.

De 29-jarige Nuis kwam in de afsluitende race tegen Thomas Krol bijna ten val, maar voorkwam dat ternauwernood door uit te wijken naar de andere baan. Hij ging daarbij over de lijn en langs een van de blokjes, waardoor hij na afloop van zijn winnende race werd gediskwalificeerd.

De jury besloot verrassend genoeg de diskwalificatie na uitvoerig beraad alsnog terug te draaien, omdat hij door zijn 'bijna-val' geen andere keuze had dan over de lijn te gaan. Nuis, regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter, had met 1.44,71 nipt de winnende tijd neergezet.

Krol (1.44,73) eindigde vlak achter Nuis als tweede in Heerenveen, voor Patrick Roest (1.44,89). Het podium bestond daardoor louter uit schaatsers van Jumbo-Visma. Marcel Bosker en Sven Kramer (beiden 1.45,80) completeerden de top vijf.

De beste vijf schaatsers kwalificeerden zich voor de eerste vier wereldbekers van dit seizoen, die achtereenvolgens worden gehouden in het Wit-Russische Minsk (15-17 november), het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november), het Kazachstaanse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december).

Kjeld Nuis won op bizarre wijze de 1.500 meter in Thialf. (Foto: Pro Shots)

Verweij grijpt bij rentree net naast ticket

Koen Verweij maakte op de 1.500 meter zijn rentree. De 29-jarige Noord-Hollander kwam het vorige schaatsseizoen niet in actie, omdat hij geen sponsors wist te vinden. Na een sabbatical van een jaar hoopt hij zich - twee jaar voor de Olympische Spelen - bij Team Reggeborgh weer te kunnen meten met de toppers.

Bij zijn rentree in Thialf klokte Verweij een verdienstelijke tijd van 1.46,15. De nummer twee van de Olympische Spelen van 2014 op de 1.500 meter eindigde daarmee als zesde en dat was net niet genoeg om zich voor de World Cups te plaatsen.

Voor Jan Blokhuijsen eindigde de 1.500 meter in een deceptie. De dertigjarige allrounder, die net als Verweij een jaar niet in actie kwam, kwam ten val en kon een wereldbekerticket daardoor uit zijn hoofd zetten.

Het World Cup Kwalificatie Toernooi is vrijdag begonnen en duurt tot en met zondag. Dan staan de 5.000 meter (vrouwen), de 10 kilometer (mannen), de 1.000 meter en de massastart (beiden mannen en vrouwen) op het programma.