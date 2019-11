Jorien ter Mors heeft bij het World Cup Kwalificatie Toernooi ook de 500 meter gewonnen. Janine Smit en Letitia de Jong, de nummer één en twee van de laatste NK, vielen buiten de top vijf en mogen niet naar de eerste wereldbekers op de kortste afstand.

Ter Mors maakte vrijdag met winst op de 1.500 meter in Heerenveen een succesvolle rentree in een officiële wedstrijd, nadat ze het hele vorige seizoen miste door een knieoperatie. Een dag later was de 29-jarige schaatsster op de 500 meter de enige die onder de 38 seconden dook: 37,99.

Sanneke de Neeling (38,22), de pas twintigjarige Michelle de Jong (38,25), Jutta Leerdam (38,32) en de verrassende Dione Voskamp (38,37) maakten de top vijf vol in Thialf.

De beste vijf schaatssters kwalificeerden zich voor de eerste vier wereldbekers van dit seizoen, die achtereenvolgens worden gehouden in het Wit-Russische Minsk (15-17 november), het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november), het Kazachstaanse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december).

De Jong en Smit verliezers op 500 meter

Letitia de Jong was de grootste verliezer van de 500 meter. De Nederlands kampioene sprint van 2018 eindigde als zesde in 38,41 en kwam vier honderdsten tekort voor een ticket voor de World Cups.

Regerend Nederlands kampioene Smit kwam er met een vijftiende plek (38,97) helemaal niet aan te pas. Esmé Stollenga, die vorig jaar verraste met de vijfde plek bij het kwalificatietoernooi, kwam zaterdag niet verder dan plaats negentien in 39,19.

Later op de dag worden ook nog de 3.000 meter voor vrouwen en de 1.500 meter voor mannen gereden.