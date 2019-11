Jan Smeekens miste sinds het seizoen 2006/2007 geen enkele keer de start van het wereldbekerseizoen. Door zijn achtste plek vrijdag op de 500 meter bij het World Cup Kwalificatie Toernooi zal de 32-jarige schaatser over twee weken echter vanaf de bank moeten kijken naar de eerste World Cup in Minsk.

Smeekens is al meer dan een decennium een constante waarde op een afstand waar een klein foutje al keihard wordt afgestraft. Terwijl het aantal topsprinters in Nederland steeds toenam, zorgde de zesvoudig Nederlands kampioen er seizoen na seizoen voor dat hij bij de beste vijf 500 meterrijders van het land hoorde.

Tot vrijdag in Thialf. Met een tijd van 35,23 eindigde Smeekens slechts als achtste, terwijl alleen de top vijf zich kwalificeerde voor de eerste wereldbekers. En dus zal de rijder van Jumbo-Visma de komende weken zich niet in Wit-Rusland, Polen, Kazachstan en Japan, maar in Nederland moeten voorbereiden op de NK afstanden van eind december.

"Dit is een grote teleurstelling", baalde Smeekens. "Het was van begin tot einde een 'hinkelrace'. Ik kwam niet lekker weg een daarna had ik problemen met mijn afzet. Het was technisch gewoon slecht. En als je op de 500 meter eenmaal op die trein springt, is het moeilijk om het ritme weer op te pakken."

De enige Nederlandse wereldkampioen ooit op de 500 meter - hij won goud in 2017 - probeerde zich in de catacomben van Thialf direct alweer moed in te praten richting de NK, waar tickets te verdienen zijn voor de EK en WK afstanden.

"Mijn seizoen is nog niet naar de knoppen", benadrukte Smeekens. "Ik moet niet in een hoekje gaan zitten janken, maar de blik naar voren richten. Nu is het even heel klote, maar na dit weekend gaat de knop weer om en ga ik niet stilzitten richting de NK afstanden."

Ntab noemt zege in Thialf bevrijdend

Vorig jaar was Dai Dai Ntab de topsprinter die zich bij het kwalificatietoernooi niet wist te plaatsen voor de eerste wereldbekers. Vrijdag nam de 25-jarige Amsterdammer revanche door de 500 meter in Heerenveen te winnen in 34,79.

"Dit is bevrijdend", zei Ntab na zijn race. "Ik heb natuurlijk veel geleerd van vorig jaar, want het was een seizoen waarin ik vooral naast de baan stond bij wedstrijden die ik wilde rijden. Maar ik probeer me nu vooral op de goede dingen te focussen en niet op de slechte dingen uit het verleden."

De rijder van Team Reggeborgh had flink wat zenuwen voor zijn 500 meter. "Dit is weer de eerste echte wedstrijd van het seizoen en je mag geen fouten maken. Die twee dingen maken het spannend, of je nu Sven Kramer of Dai Dai Ntab bent. Ik was dan wel de snelste Nederlander van het voorseizoen, maar ik ben weleens eerder favoriet geweest en toen zat ik gewoon in mijn pyjama thuis", doelde Ntab op het voor hem mislukte olympisch kwalificatietoernooi van twee jaar geleden.

De tweevoudig Nederlands kampioen geldt al jaren als een topper op de 500 meter, maar hij wacht nog op zijn eerste podiumplek op een internationaal titeltoernooi. Vorig seizoen werd hij achtste op de 500 meter en dat moet deze winter beter. "Ik wil een keer wereldkampioen worden. Maar de WK afstanden is nog ver weg (13-16 februari in Salt Lake City, red.). Het is voor mij nu zaak om bij elke internationale wedstrijd proberen de beste te zijn."

Het World Cup Kwalificatie Toernooi gaat zaterdag verder met de 500 meter voor vrouwen (14.45 uur), de 3.000 meter voor vrouwen (15.31 uur) en de 1.500 meter voor mannen (17.03 uur).