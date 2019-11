Jorien ter Mors reed vrijdag bij het World Cup Kwalificatie Toernooi haar eerste officiële wedstrijd in 608 dagen en schaatste direct haar snelste 1.500 meter ooit in Heerenveen. De drievoudig olympisch kampioene genoot van haar rentree in Thialf.

"Ik heb het racen echt gemist", zei Ter Mors met een grote glimlach. "Dat is waar ik het voor doe. Dus het was heel mooi om vandaag weer een wedstrijd te rijden."

De 29-jarige schaatsster van Team IKO sloeg het hele vorige seizoen over wegens een operatie aan haar knie. Ze kampte met een chronisch ontstoken pees. De afgelopen weken liet ze in trainingswedstrijdjes al een aantal goede tijden zien en die lijn zette ze vrijdag door in Heerenveen. Met een tijd van 1.54,22 was Ter Mors ruim zeven tienden sneller dan de nummer twee Antoinette de Jong.

"Het voelde echt goed vandaag, daar ben ik heel blij mee. Ik was ontzettend gretig voor deze wedstrijd, want ik vind het mooi dat ik weer met plezier op het ijs kan staan. En dat ik hard kan rijden."

Die gretigheid zorgde er wel voor dat Ter Mors vrijdag voor haar race zenuwachtiger was dan normaal. "Ik moest even tegen mezelf zeggen: Jorien, je staat er weer, het moet ook weer leuk zijn. Want op een gegeven moment bouwde een bepaalde spanning zich op die net wat onaangenamer was dan anders. Ha, dat gevoel heb ik niet gemist. Maar uiteindelijk heb ik er iets positiefs van kunnen maken, want anders had ik niet zo'n race kunnen rijden."

Ter Mors krijgt nog steeds vocht in haar knie

Ter Mors deed haar verhaal terwijl ze vooral leunde op haar linkerbeen. Ze krijgt als reactie op bepaalde inspanningen nog steeds vocht in haar rechterknie, waardoor het voorlopig elke keer afwachten is hoe sterk het geopereerde gewricht is.

"Het enige probleem is dat dat mijn knie nog wisselvallig is, maar hij wordt wel steeds stabieler. De goede periodes worden steeds langer en de slechte steeds korter. Het proces gaat steeds beter en dat zag je nu ook terug in de tijd."

Dat Ter Mors nog steeds wat last heeft van haar rechterknie, past in het verwachte herstelpatroon. "Het zou normaal gesproken misschien iets sneller moeten gaan. Maar wat is normaal gesproken? Als ik geen schaatser was geweest, was ik al lang genezen verklaard. In de topsport zoek je de grens. En dus merk ik nu dat ik een iets langer traject nodig heb."

De voormalig shorttrackster heeft met een enigszins gemankeerde rechterknie al een zeer fraaie erelijst opgebouwd, met onder meer drie olympische en drie wereldtitels. Ze denk dat ze na haar operatie nog een flink stuk sterker kan worden. "Ik heb in mijn rechterbeen nog niet zoveel spierkracht als in mijn linkerbeen. Ik ben heel nieuwsgierig hoe hard ik kan als ik rechts net zo sterk ben als links."

Als de reactie in haar rechterknie goed is, rijdt Ter Mors zaterdag op de tweede dag van het kwalificatietoernooi de 500 meter. Met die afstand begint het programma om 14.45 uur. Daarna volgen nog de 3.000 meter voor vrouwen (15.31 uur) en de 1.500 meter voor mannen (17.03 uur).