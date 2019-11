Sven Kramer reed vrijdag op de 5 kilometer bij het World Cup Kwalificatie Toernooi bijna zes seconden langzamer dan winnaar Patrick Roest, maar de 33-jarige Fries was gezien zijn slechte voorbereiding op de opening van het schaatsseizoen vooral blij dat hij alweer mee kon doen in de top.

"Drie weken geleden lag ik nog op een motorkap. Dus naar omstandigheden was dit gewoon een goede race", concludeerde Kramer nadat hij met een tijd van 6.15,71 als derde was geëindigd in Thialf en zich zonder al te veel problemen had geplaatst voor de eerste wereldbekers van het seizoen.

Het was in eerste instantie zelfs een vraagteken of de rijder van Jumbo-Visma überhaupt zou kunnen starten bij het kwalificatietoernooi, omdat hij half oktober een impressiefractuur aan de binnenkant van zijn rechterknie opliep toen hij in Inzell met zijn fiets tegen een auto botste.

"Gelukkig is het snel beter gegaan", aldus Kramer. "Ik heb vandaag ook geen hinder ondervonden van mijn knie. Maar het nadeel is dat ik twee weken heb geprobeerd om die knie te ontzien en ben gaan compenseren."

Bovendien kon de viervoudig olympisch kampioen door zijn blessure in aanloop naar het kwalificatietoernooi maar één trainingswedstrijd rijden, een 3 kilometer vorige week in Heerenveen.

Zijn concurrenten schaatsten de afgelopen weken meerdere wedstrijdjes, ook op de 5 kilometer. "Dat is geen excuus, al is het ook zeker niet ideaal", zei Kramer. "Maar over het algemeen ben ik zeker niet ontevreden met mijn optreden van vandaag."

'Ik blijf hongerig, ook al ben ik 33'

Voor de winnaar Kramer was het wel lastig dat hij in een rechtstreeks duel met Roest op een kleine honderd meter werd gereden. "Ik wil als topsporter natuurlijk meteen al weer heel veel. Je moet hongerig blijven, ook al ben je 33. Ik had het liefst vandaag met Patrick willen strijden, maar dat is op dit moment even niet reëel."

Kramer plaatste zich door zijn plek in de top vijf wel voor de eerste vier wereldbekers in het Wit-Russische Minsk (15-17 november), het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november), het Kazachstaanse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december).

"Ik leef niet meer voor de World Cups, ik leef voor de grote toernooien. Maar ik heb de wereldbeker nu zeker nodig om wedstrijdritme op te doen. Ik ga sowieso de eerste twee rijden en dan zien we het wel. Voor mijn blessure had ik ook een fantastische planning en die viel helemaal in het water."

Kramer maakt zich voorlopig geen zorgen dat hij eind december bij de belangrijke NK afstanden wederom op zo'n groot gat van Roest zal zitten. "Vorig jaar was ik bij dit toernooi echt slecht. En vervolgens werd ik acht weken later Europees kampioen allround. Dus zo snel kan het gaan."

Patrick Roest is net als vorig jaar vroeg in topvorm. (Foto: Pro Shots)

Roest baalt van snel begin

Roest was ondanks zijn toptijd - met 6.09,83 zat hij minder dan een seconde boven het baanrecord van de Rus Danila Semerikov (6.08,96) - niet geheel tevreden na zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen.

"Ik begon te enthousiast aan mijn race. 28,2, 28,4 en 28,7 zijn mooie rondetijden voor een 3 kilometer, maar voor een 5 kilometer was het iets te gek. Ik was ook echt kapot met nog zes rondjes te gaan. Mijn eindtijd is goed, maar het kan nog beter als ik wat verstandiger start."

Vorig jaar won Roest de 5 kilometer bij het kwalificatietoernooi met een verschil van 6,33 seconden met de nummer twee Jorrit Bergsma. Vrijdag was de overmacht van de wereldkampioen allround wederom groot, al was het gat met Bergsma iets kleiner (4,48 seconden).

"De vorm is goed, net als vorig jaar", aldus Roest. "Nu wil ik dit niveau ook doortrekken naar de World Cups en vooral de WK's. Vorig jaar stond ik hier ook met een grote voorsprong op de 5 kilometer, maar vervolgens was op de WK afstanden Sverre Lunde Pedersen wat sneller. Het is zaak om mijn voorsprong dit seizoen vast te houden."