Patrick Roest begint zijn schaatsseizoen vrijdag bij het World Cup Kwalificatietoernooi in Heerenveen direct met een 5 kilometer tegen Sven Kramer. De regerend wereldkampioen allround lijkt de status van kopman overgenomen te hebben van zijn illustere ploeggenoot, al ziet hij dat zelf anders.

"Het is niet zo dat ik Sven nu echt voorbij ben", stelt de 23-jarige Roest. "Ik heb hem vorig seizoen misschien wat vaker verslagen dan hij mij, maar ik denk zeker niet dat ik van hem af ben. Ik moet dit seizoen op het ijs gewoon weer laten zien dat ik sneller kan schaatsen dan Sven."

De Lekkerkerker leed vorig seizoen alleen een nederlaag tegen Kramer op het EK allround, waar de ervaren Fries goud pakte en Roest zilver. Bij het World Cup Kwalificatietoernooi, de NK afstanden, de WK afstanden, het WK allround en in de wereldbeker was Roest steevast sneller dan zijn teammaat.

"Misschien moet ik eerst nog tien Europese titels winnen voordat ik het gevoel heb dat ik Sven voorbij ben", doelt Roest lachend op de lange erelijst van de 33-jarige Kramer. "Misschien krijg ik dat gevoel als ik deze winter zo rijd als vorig seizoen en hem elke wedstrijd versla, maar nu heb ik dat zeker nog niet."

De wereldkampioen allround van 2018 en 2019 benadrukt ook dat Kramer door zijn status nog steeds bovenaan de hiërarchie staat bij Jumbo-Visma. "Als ik een kopman zou moeten kiezen in de ploeg, dan is dat Sven. Door de ervaring en kennis die hij heeft. Als er iets geregeld moet worden, weet Sven het altijd te regelen. Dat zou mij nog niet lukken."

Patrick Roest werd vorig seizoen Nederlands kampioen op de 5 kilometer. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben weer beter geworden'

Roest begint vrijdag aan de 5 kilometer bij het kwalificatietoernooi in de wetenschap dat hij een jaar geleden in absolute topvorm was bij de opening van het schaatsseizoen. Hij won de 1.500, 5.000 en 10.000 meter en reed op alle drie de afstanden een persoonlijk record.

Ook nu lijkt de pupil van Jac Orie al vroeg in goeden doen, want hij schaatste vorige maand bij trainingswedstrijden al een baanrecord op de 3 kilometer in Thialf en een tijd van 6.08,69 op een 5 kilometer in Inzell. Daarmee gaat hij ruim aan de leiding op de ranglijst van snelste schaatsers dit seizoen op de 5.000 meter.

"Door die trainingswedstrijden denk ik dat ik weer beter ben geworden deze zomer. In de wereldbekers gaan we zien of dat ook voor de rest van de wereld geldt", zegt Roest. "Ik begin in ieder geval met een goed gevoel aan het kwalificatietoernooi. Ik denk dat het mogelijk is om weer op drie afstanden om de zege mee te doen."

Het World Cup Kwalificatietoernooi begint vrijdag om 18.00 uur met de 500 meter voor mannen. Om 18.42 uur begint de 1.500 meter voor vrouwen en de 5 kilometer voor mannen sluit het programma van dag één vanaf 19.46 uur af. Op alle afstanden plaatst de top vijf zich in principe voor de eerste wereldbekers in Minsk, Tomaszów Mazowiecki, Nur-Sultan en Nagano.

Roest en Kramer staan op de 5.000 meter in de achtste van in totaal tien ritten tegenover elkaar. Kramer is fit genoeg om te starten, nadat hij vorige maand een impressiefractuur opliep aan de binnenkant van zijn rechterknie toen hij in Inzell met zijn fiets tegen een auto botste.