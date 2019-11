Jorien ter Mors heeft haar contract bij Team IKO vrijdag verlengd tot en met 2022. De olympisch kampioene op de 1.000 meter heeft er vertrouwen in dat ze onder coaches Erwin en Martin ten Hove na een verloren jaar weer kan gaan pieken.

De 29-jarige Enschedese moest het hele vorige seizoen - haar eerste jaar bij Team IKO - aan zich voorbij laten gaan wegens een operatie aan haar knie. Ze kampte met een chronisch ontstoken pees.

"Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen dat ik krijg vanuit de ploeg en van Erwin en Martin in het bijzonder. Na een moeilijk jaar kijk ik ernaar uit om de komende jaren weer ouderwets hard te gaan schaatsen", aldus Ter Mors.

Begin 2018 veroverde Ter Mors bij de Winterspelen in Pyeongchang op fraaie wijze olympisch goud op de 1.000 meter. Het betekende de derde olympische titel in haar carrière na goud op de 1.500 meter en ploegachtervolging bij de Spelen van 2014.

Bovendien verzekerde Ter Mors zich vorig jaar in Zuid-Korea met de shorttracksters verrassend van brons op de relay. Het was haar afscheid als shorttrackster.

'Oude Jorien keert langzaam terug'

Bij Team IKO, dat met Friesland League ook een belangrijke sponsor zag bijtekenen, is men uiteraard ook blij met de contractverlenging van Ter Mors. "Voor een schaatsteam in opbouw is dit echt een geweldige stap. Jorien heeft een erg zwaar jaar achter de rug en we vinden het daarom mooi om te zien dat de oude Jorien langzaam aan het terugkeren is", meldt de ploeg.

"We zijn er trots op dat we zo'n wereldtopper voor meerdere jaren aan ons hebben kunnen verbinden, want we hebben er alle vertrouwen in dat ze weer terug zal keren aan de wereldtop."

Het schaatsseizoen begint vrijdagavond vanaf 18.00 uur in het Heerenveense Thialf met het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers. Op de eerste dag staan de 500 en 5.000 meter voor mannen en de 1.500 meter voor vrouwen op het programma.