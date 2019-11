Suzanne Schulting begint vrijdag aan een nieuwe wereldbekercyclus in de wetenschap dat haar prestaties van vorig seizoen bijna niet te verbeteren zijn. Toch is de regerend Europees en wereldkampioene shorttrack vastbesloten om zichzelf weer te overtreffen.

Bondscoach Jeroen Otter, nooit vies van feiten en cijfers, kwam een paar weken geleden tijdens een gesprekje met Schulting tot een bijzondere bevinding: zijn pupil heeft sinds ze in 2018 in Zuid-Korea olympisch goud won op de 1.000 meter geen enkele keer een nederlaag geleden in een finale op de kilometer.

"Zo'n reeks kom je eigenlijk niet tegen in onze sport", aldus Otter. "Het afgelopen seizoen van Suzanne was natuurlijk bizar."

De 22-jarige Schulting volgde haar verrassende en historische olympische titel in Pyeongchang op met een - zeker voor een onvoorspelbare sport als shorttrack - ongekend succesvolle na-olympische winter. Ze werd niet alleen voor het eerst Europees en wereldkampioene, maar was in de wereldbeker ook zeer dominant met zes keer goud, twee keer zilver en één keer brons. Een vierde plaats was haar 'slechtste' resultaat.

Al die successen zorgden afgelopen zomer niet voor een gevoel van verzadiging bij de regerend Sportvrouw van het Jaar. "Nee, ik wil alleen maar meer", benadrukt Schulting. "Ik denk niet: ik ben Europees, wereld- en olympisch kampioen, dus nu heb ik alles wel bereikt. Ik wil meer titels, meer goud, want het gevoel van winnen is zó lekker. Dus ik ben supergemotiveerd voor het nieuwe seizoen."

Suzanne Schulting werd in 2018 verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. (Foto: Pro Shots)

'Vond het lastig om tevreden met mezelf te zijn'

Die motivatie zorgde halverwege de zomer wel voor een klein dipje bij Schulting. "Ik was zo gebrand om het beter, beter, beter te doen, dat ik het soms lastig vond om tevreden te zijn over mezelf en mijn trainingen", legt ze uit. "Zelfs als ik goed getraind had, was ik nog niet blij. Ik was te gefocust op de slechte dingen."

De Friezin stapte daarom af op Otter om haar problemen te bespreken. "Jeroen zei: 'Schrijf na de training een paar punten op waar je tevreden over bent.' Dat heb ik niet gedaan, maar er gewoon even over praten was al genoeg voor mij om te denken: ik moet gewoon niet zo zeiken."

Otter was niet verrast door het dipje bij Schulting. "Ik denk dat veel atleten die een bijzondere prestatie neerzetten dit meemaken. Je zou zeggen dat succes voor heel veel vertrouwen zorgt, maar het geeft ook heel veel druk. En dat levert weer angsten op, doemscenario's die door je hoofd schieten."

De bondscoach benadrukt dat Schulting nog voldoende ruimte heeft om te groeien. "Fysiek is ze al heel sterk, maar ze is nog jong, dus daar zit nog rek. Technisch en tactisch is er nog heel veel verbetering mogelijk. Maar daar moet ze moet ook open voor staan en dat is voor een topsporter die alles wint natuurlijk verdomd moeilijk. Om aan te geven dat je ook iets níét zo goed kan."

Schulting beseft dat het steeds lastiger wordt om nog beter te worden. "De progressie zit nu in kleine dingetjes. Maar ik ben deze zomer in de krachttraining wel weer 10 procent sterker geworden en op het ijs kan ik makkelijker snelle rondjes rijden."

Suzanne Schulting viert haar eerste wereldtitel. (Foto: Pro Shots)

'Het wordt dit seizoen moeilijker dan ooit'

Vanaf vrijdag wil Schulting bij de eerste wereldbeker in Salt Lake City bewijzen dat ze nog steeds de beste is. "Ik ben me ervan bewust dat ik er hard voor moet werken, heel gefocust en echt topfit moet zijn om hetzelfde te presteren als vorig seizoen."

Otter waarschuwt zijn pupil dat haar rivalen de afgelopen maanden veel nagedacht zullen hebben over hoe ze de wereldkampioene kunnen verslaan. "Op de Spelen was niemand nog specifiek met Suzanne bezig, maar nu kijkt iedereen naar haar. De concurrentie zal zich aanpassen en dat betekent dat Suzanne het dit seizoen moeilijker zal krijgen dan ooit."

Het wereldbekerweekend in Salt Lake City begint vrijdag met de voorrondes. Zaterdag zijn de finales van de eerste 500 meter, de 1.500 meter en de mixed relay en zondag worden de medailles verdeeld op de tweede 500 meter, de 1.000 meter en de relays.