Esmee Visser is al olympisch kampioen, maar in veel opzichten staat ze pas aan het begin van haar leven als topschaatsster. De 23-jarige stayer richt zich in het nieuwe seizoen op een wereldtitel, al zal ze zichzelf daarvoor vooral af en toe moeten afremmen.

Peter Kolder twijfelt na ruim een jaar werken met Visser niet over de vraag of zijn pupil weet hoe goed ze kan worden. "Dat denk ik niet", zegt de coach van Team TalentNED. "Als ik zie hoe ze zich verbetert in technische en fysieke zin, heb ik het gevoel dat Esmee nog zoveel beter kan."

Visser brak twee jaar geleden bijna vanuit het niets door. Als schaatsster van een kleine, niet-commerciële ploeg reed ze bij de Spelen van Pyeongchang als 21-jarige debutante overtuigend naar het goud op de 5 kilometer.

Dat onverwachte succes zette het leven van de student Farmaceutische Wetenschappen op zijn kop, niet in de laatste plaats omdat ze vorig jaar zomer bij TalentNED voor het eerst in een professioneel team terechtkwam. Visser moest wennen aan de aandacht, het vele reizen en de andere manier van trainen, maar ze reed vorig seizoen wel naar WK-zilver op de 5.000 meter en een Nederlands record op de 3.000 meter.

"Ik dacht voor het seizoen dat het een last zou kunnen zijn om rond te moeten schaatsen als olympisch kampioen", aldus de geboren Zuid-Hollandse. "Maar achteraf vind ik dat ik het supergoed heb gedaan. Ik ben nergens bezweken onder de druk, was eigenlijk elke wedstrijd wel goed, alleen had ik geen uitschieter. Komend seizoen wil ik wel echt pieken op de WK afstanden."

Dat toernooi op de razendsnelle baan van Salt Lake City (13-16 februari) is zonder twijfel het hoofddoel van Visser. "Ik vind de WK net zo belangrijk als de Olympische Spelen, of misschien nog wel belangrijker. Ik heb namelijk al een olympische titel, maar nog geen wereldtitel."

Esmee Visser pakte op de Olympische Spelen in Pyeongchang verrassend goud op de 5 kilometer en dat wilde ze weten ook. (Foto: Pro Shots)

'Het is lastig om Esmee af te remmen'

Om haar zilveren WK-medaille om te zetten in een gouden, zal Visser minder de zelfverklaarde "winnaar van de trainingen" moeten worden. De frêle schaatsster traint graag hard en veel, ook richting wedstrijden, waardoor ze mogelijk niet altijd in absolute topvorm aan de start van belangrijke races staat.

"Het is inderdaad lastig om Esmee af te remmen. Ze is perfectionistisch tot en met", zegt Kolder. "Het gaat nu al beter dan vorig jaar, toen ik echt vond dat ze te veel deed in trainingen. Esmee moet niet altijd maar goed willen zijn, want dan is ze bij die ene grote wedstrijd niet top. Dat hebben we vorig seizoen gezien."

Visser erkent dat ze het moeilijk vindt om zich in te houden. Twee weken geleden nog kon ze het een dag voor een trainingswedstrijd in Inzell niet laten om bij een geplande rustige fietstraining voluit te gaan en terug te komen met persoonlijke records op haar vermogensmeter.

"Het moet bij de wedstrijden gebeuren, maar het gebeurt bij mij iets te veel in trainingen", zegt Visser met een voorzichtige glimlach. "Maar als ik eenmaal bezig ben, is mijn hoofd zó 'stram'. Dat maakt denk ik ook dat ik een goede topsporter ben, maar het moet niet de overhand krijgen. Ik kan me de komende jaren nog verbeteren in geduld hebben en rust inbouwen."

Esmee Visser (rechts) naast haar ploeggenoten Lotte van Beek (links) en Ireen Wüst (midden). (Foto: Pro Shots)

'Ik ben wat egoïstischer geworden'

Visser heeft daar nog alle tijd voor, want dit is pas het eerste jaar dat ze een volledig zomer- én winterseizoen meedraait bij een profploeg. "Op basis van de data heb ik nu al vrij veel progressie geboekt", zegt de Nederlands kampioene op de 5 kilometer.

"Het verschil is denk ik vooral dat ik mijn sport nu echt als prioriteit nummer één heb, terwijl de afgelopen jaren mijn studie nog op gelijke hoogte stond. Vroeger deed ik nooit middagdutjes, want dat vond ik maar suf en ik kon mijn tijd wel beter besteden. Nu denk ik bij al mijn beslissingen nog meer na of ze helpen om mijn lichaam zo goed mogelijk te prepareren."

Dat soort beslissingen zijn tegennatuurlijk voor Visser, die zelf stelt dat ze "wat egoïstischer" moest worden voor haar sport. "Ik ging bijna elk weekend naar mijn ouders, maar nu denk ik: het is beter om in Heerenveen te blijven en rust te pakken. Ik ben heel gretig voor komend seizoen, wil heel graag nog harder. En ik heb ook het gevoel dat het kan."

Het schaatsseizoen begint vrijdag met het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers. Visser rijdt in Heerenveen de 3 kilometer (zaterdag) en de 5 kilometer (zondag).