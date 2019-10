Kjeld Nuis denkt weleens na over hoe het zou zijn bij een andere coach dan Jac Orie, maar de tweevoudig olympisch kampioen heeft nog geen behoefte om dat uit te vinden. Hij verlengde zijn contract bij Jumbo-Visma vorige week met maar liefst drie jaar en begint daardoor vrijdag met een stuk minder stress aan het nieuwe schaatsseizoen.

"Mijn contractverlenging tot en met 2023 geeft heel veel rust", zegt Nuis, die op 10 november dertig wordt. "Ik heb de afgelopen drie jaar een heel goede stijgende lijn, ga elk jaar nog sneller, dus er is geen reden om het nu ergens anders te zoeken."

De geboren Zuid-Hollander keek wel om zich heen en sprak met Team Reggeborgh, de ploeg van coach Gerard van Velde. "Ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest naar een andere ploeg of een andere trainer. Dan denk ik: Van Velde is ook olympisch kampioen geweest en al zijn schaatsers starten wel goed. Misschien is dat iets."

"Maar ik ben wereldkampioen en olympisch kampioen geworden bij deze ploeg en ik zie op dit moment niet een ander team waarbij ik dezelfde stappen kan blijven maken."

Nuis, die al sinds 2009 schaatst onder Orie, heeft bewust bijgetekend tot en met een seizoen na de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Hij wil geen herhaling van de pittige onderhandelingen van vorig jaar, toen het na zijn twee gouden medailles bij de Spelen van Pyeongchang lang duurde voordat hij met Jumbo-Visma overeenstemming bereikte over een nieuwe verbintenis.

"Ik wil niet meer tijdens een olympisch seizoen bezig zijn met wat daarna komt. Het was niet relaxed na de vorige Spelen. Het geeft rust dat ik nu weet dat ik, wat er ook gebeurt in de schaatswereld, financiële zekerheid heb de komende 3,5 jaar. Die stress kan ik wegstrepen."

Kjeld Nuis eindigde vorig seizoen met twee wereldrecords. (Foto: Pro Shots)

'Kan dit weekend alleen maar verliezen'

Nuis richt zich ook komende winter weer vooral op de 1.000 en 1.500 meter bij de WK afstanden. In 2017 werd hij wereldkampioen en in 2018 olympisch kampioen op beide afstanden, maar vorig seizoen werd hij bij de WK afstanden in Inzell 'slechts' derde op de 1.000 meter en vijfde op de 1.500 meter.

Uiteindelijk hield de rijder van Jumbo-Visma toch een goed gevoel over aan de naolympische winter, omdat hij in maart bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City - op dezelfde baan waar volgend jaar februari de WK afstanden zijn - wereldrecords reed op de 1.000 en 1.500 meter.

"Ik vind het nog steeds jammer dat ik in Inzell geen wereldtitel heb gepakt", aldus Nuis. "Maar ik heb er niet heel veel aan om daarop terug te kijken. Mijn andere doel was een wereldrecord rijden en dat is wel gelukt. Dus het was een prima seizoen."

De nieuwe winter begint voor Nuis dit weekend bij het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers. Hij komt in Heerenveen in actie op de 500 meter (vrijdag), 1.500 meter (zaterdag) en 1.000 meter (zondag).

"Zo'n kwalificatietoernooi vind ik de moeilijkste wedstrijden. Want het gaat er alleen maar om: zit ik bij de eerste vijf, mag ik mee? Je mag geen steken laten vallen en dat is toch anders rijden, meer ingehouden. Eigenlijk kan je dit weekend alleen maar verliezen."