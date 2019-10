Toen Ireen Wüst in april weer startte met trainen, kwam alle stress van de zwaarste periode van haar leven eruit. Haar voorbereiding op het nieuwe seizoen was daardoor niet ideaal, maar de 33-jarige schaatsster richt zich nog steeds op een wereldtitel én wereldrecord in februari.

Het begon met hevige migraineaanvallen en later kreeg ze bij inspanning pijn in de hartregio. Onderzoeken wezen uit dat er niks aan de hand was en eigenlijk wist Wüst ook wel waar de klachten vandaan kwamen: "Stress. Noem het een gebrokenhartsyndroom."

De vijfvoudig olympisch kampioene had tijdens de winter niet de tijd gehad om echt te rouwen om het verlies van haar beste vriendin Paulien van Deutekom, die begin januari op 37-jarige leeftijd overleed aan longkanker. Een paar dagen na de begrafenis reed Wüst alweer het EK allround in het Italiaanse Collalbo, waar ze vierde werd.

"Het is eigenlijk onmenselijk wat ik heb gedaan", kijkt de Brabantse, die in februari als eerbetoon aan Van Deutekom wereldkampioen werd op de 1.500 meter, maanden later terug. "Het was voor mijn lichaam veel beter geweest om in januari na het EK even op vakantie naar de zon te gaan om het allemaal een plekje te geven. Maar dat was op dat moment geen optie voor mij."

Wüst had vlak na het overlijden van Van Deutekom behoefte aan de houvast die het schaatsen haar bood. "Schaatsen is natuurlijk een grote liefde van me, dus het hield me op een bepaalde manier op de been. En het zorgde voor heel veel afleiding. Maar ik stond in de winter al heel dik in het rood bij mijn lichaam en daar moet je een keer rente voor betalen."

Ireen Wüst wijst na haar wereldtitel op de 1.500 meter naar boven om Paulien van Deutekom te eren. (Foto: Pro Shots)

'Rouwverwerking is een heel proces'

Dat gebeurde eind april, toen Wüst na een rustperiode weer begon met trainen richting het nieuwe schaatsseizoen. "Alle stress kwam eruit en dat is ook wel logisch. Rouwverwerking is een heel proces en tijdens het seizoen had ik daar totaal geen ruimte voor. Maar het lichaam heeft nu eenmaal zijn grenzen en beperkingen."

De rijdster van TalentNED zocht daarom professionele hulp bij het verwerken van het verlies van haar beste vriendin. "Het is het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven, dus het is logisch dat ik daar hulp bij nodig had. En nog steeds hulp bij nodig heb. Als je iets zo hard hebt weggedrukt, heeft het gewoon tijd nodig. Maar het gaat beter, daar ben ik blij om."

Wüst probeerde zich de afgelopen maanden vooral te richten op positieve zaken. "Lekker trainen, lol maken met mijn ploeggenoten. En dat ik ga trouwen met Letitia (Wüst vroeg haar vriendin Letitia de Jong in april ten huwelijk, red.) geeft me natuurlijk ook heel veel energie."

Toch merkte de pupil van Peter Kolder tijdens de zomer dat ze minder belastbaar was dan normaal, waardoor haar trainingsschema moest worden aangepast. "Ik heb af en toe extra rustmomentjes ingepast. Het was niet altijd ideaal en het was steeds zoeken naar wat ik wel en wat ik niet kon, maar ik denk dat er sinds vorige maand echt een stijgende lijn in zit."

Ireen Wüst naast haar ploeggenoten Lotte van Beek (links) en Esmee Visser (rechts). (Foto: Pro Shots)

'Heb nog steeds overtuiging dat ik wereldrecord kan rijden'

Daarom staat bij Wüst dit seizoen nog steeds één race met rood omcirkeld in haar agenda: ze wil bij de WK afstanden op de razendsnelle baan van Salt Lake City (13-16 februari) een wereldrecord rijden op de 1.500 meter. "Ik heb nog steeds de overtuiging dat ik dat kan, dat vertrouwen is nooit weggegaan."

Een wereldrecord schaatsen is het enige wat de zesvoudig wereldkampioene en vijfvoudig Europees kampioene allround nog nooit heeft gedaan in haar lange en succesvolle loopbaan. In maart reed ze bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City met haar laatste krachten een Nederlands record op de 1.500 meter (1.50,70), maar in diezelfde wedstrijd zette de Japanse Miho Takagi het wereldrecord op 1.49,83.

"We hebben met Ireen een heel duidelijk idee waar we naartoe willen", doelt coach Kolder op de 1.500 meter bij de WK. "Maar het lijntje is dun bij haar, dat is het probleem. We moeten steeds kijken of we er nog op zitten of dat we eraf vallen. Dat is heel lastig, zeker richting de eerste wedstrijden."

De eerste belangrijke wedstrijd is het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker van volgende week in Heerenveen. "Natuurlijk wil ik daar goed zijn en fantastische tijden rijden", aldus Wüst. "Maar mochten er één of twee dingen niet lukken, dan weet ik waar het aan ligt. En dan blijf ik hard werken om top te zijn in februari."