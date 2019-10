Sven Kramer heeft goede hoop dat hij fit genoeg is om volgende week in Heerenveen te starten bij het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers, maar de 33-jarige schaatser zal zaterdag eerst zijn geblesseerde knie nog testen bij een trainingswedstrijd.

"Ik ga een 3 kilometer rijden in Thialf en dan is het afwachten hoe de reactie is", zei Kramer woensdag bij de presentatie van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Mijn doelstelling is om de 5 kilometer te rijden bij het kwalificatietoernooi, maar ik weet nu nog niet of het haalbaar is."

Kramer liep anderhalve week geleden een impressiefractuur aan de binnenkant van zijn rechterknie op toen hij in het Duitse Inzell met zijn fiets op een auto botste. "Je moet het zien als een ster in de voorruit aan de binnenkant van het bot, waarbij de banden, pezen en het kraakbeen intact zijn gebleven. Maar ik heb wel een heel dikke knie, die ik moeilijk kan buigen."

Op het moment van de botsing vreesde de viervoudig olympisch kampioen dat zijn seizoen al voorbij was voordat het goed en wel van start was gegaan. "De 5 kilometer bij de WK afstanden van volgend jaar februari in Salt Lake City schoot door mijn hoofd. Het was flink schrikken en ik had best wat pijn."

Kramer moest een week totale rust houden en stond eind vorige week voor het eerst weer op het ijs. "Dat was een drama. Niet door de pijn, maar doordat het onwennig voelde. Ik had geen coördinatie, het ging niet zoals ik gewend ben. Ik schrok me helemaal wezenloos en dacht: dit wordt helemaal niks. Maar de volgende dag ging het alweer beter, en de progressie gaat toch wel snel."

De formatie van Jumbo-Visma tijdens de presentatie voorafgaand aan het nieuwe schaatsseizoen. (Foto: Pro Shots)

'Wil fit worden en lekker schaatsen'

Kramer maakte woensdag in Veghel dan ook een relatief relaxte indruk. "Wat moet ik dan? Gaan janken? Het klopt dat ik er weleens chagrijniger bij heb gezeten na een blessure, maar ook dat verandert als je ouder wordt."

Bovendien zijn de belangrijkste doelen van Kramer pas aan het begin van volgend jaar, met als hoogtepunt de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari.) "Dit is geen olympisch seizoen en ik heb geen WK in de komende weken. En of ik nu vijftig of zestig World Cups win… Het gaat mij om het grotere doel. Ik wil fit worden, lekker schaatsen en daarvan genieten."

Ook vorig seizoen was dat het belangrijkste doel van de negenvoudig wereldkampioen allround, maar toen werd hij in de winter regelmatig gehinderd door rugproblemen. Hij won het EK allround, maar pakte op de 5 kilometer bij de WK afstanden en het WK allround 'slechts' brons.

"Ik schaats nog omdat ik het fantastisch vind om te doen", aldus Kramer. "De blessure maakt het op dit moment even wat moeilijker om ervan te genieten, maar in de big picture is dit niet een heel groot obstakel. Want wat is één week in een carrière van vijftien jaar?"

Het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers, de opening van het schaatsseizoen, is van 1 tot en met 3 november in Heerenveen. De eerste World Cups zijn in het Wit-Russische Minsk (15-17 november) en het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november).