Kjeld Nuis en Patrick Roest hebben hun contract bij Jumbo-Visma verlengd. De 29-jarige Nuis blijft tot 2023 bij de schaatsploeg, terwijl de zes jaar jongere Roest heeft bijgetekend tot 2022.

Jumbo-Visma maakte het nieuws woensdag bekend op de ploegpresentatie in Veghel. De vorige contracten van Nuis en Roest liepen tot het einde van het komende schaatsseizoen.

Nuis tekende vorig jaar na moeizame onderhandelingen een contract tot 2020 bij de ploeg van coach Jac Orie. De geboren Zuid-Hollander, die sinds 2009 voor Jumbo-Visma en zijn voorgangers schaatst, werd in 2018 in Zuid-Korea olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter.

Vorig seizoen lukte het Nuis niet om zijn wereldtitels op die twee afstanden te prolongeren. Hij werd derde op de 1.000 meter in Inzell en vijfde op de 1.500 meter. Bij de World Cup Finale in Salt Lake City in maart verbeterde Nuis zowel het wereldrecord op de 1.000 als 1.500 meter.

"Ik ben erg blij dat ik de komende 3,5 jaar bij Jumbo-Visma blijf", zegt Nuis. "Ik ben van mening dat ik op de goede weg ben bij deze ploeg en ik weet me ieder jaar nog te verbeteren. Het geeft heel veel zekerheid naar de toekomst om voor zo veel jaar te tekenen en te weten dat je een goed en warm nest hebt."

'Ik heb een heel goed gevoel bij de ploeg'

Roest is de wereldkampioen allround van 2018 en 2019. De geboren Lekkerkerker, die sinds 2015 bij de ploeg van Orie rijdt, veroverde dit jaar bij de WK afstanden zilver op de 5.000 meter en de 10 kilometer.

"Ik heb een heel goed gevoel bij de ploeg", verklaart Roest zijn keuze. "Dat heb ik in de eerste trainingswedstrijden laten zien. De vorm is goed en dat heb ik ook te danken aan de ploeg. Met zo'n ploeg weet je dat er heel mooie dingen kunnen gebeuren."

Orie is vanzelfsprekend blij met het feit dat Jumbo-Visma erin is geslaagd om Nuis en Roest tot en met de Winterspelen van 2022 te binden. "Kjeld en Patrick zijn twee absolute wereldtoppers die de afgelopen jaren op een constant niveau presteren", zegt de Hagenaar.

"Kjeld is iemand die de afgelopen periode niet alleen topprestaties leverde, maar ook binnen de ploeg een belangrijke rol speelt. Patrick heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en ik ben ervan overtuigd dat er nog veel rek in zit."