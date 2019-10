Marathonschaatsster Marijke Groenewoud heeft zaterdag in Amsterdam de eerste KPN Marathon Cup van het seizoen gewonnen. Bij de mannen werd de overwinning opgeëist door de Belg Bart Swings.

De twintigjarige Groenewoud liet in de sprint Beau Wagemaker (tweede) en Loes Adegeest (derde) achter zich en boekte haar eerste zege in de marathonserie. De Friezin was samen met de andere twee rijdsters weggereden uit het peloton.

Groenewoud profiteerde van het feit dat vrijwel alle schaatssters naar topfavoriete Irene Schouten keken. Schouten won vorig seizoen alle wedstrijden in de KPN Marathon Cup waaraan ze meedeed. Omdat ze een aantal marathon oversloeg, moest ze de eindzege aan Manon Kamminga laten.

Bij de mannen luisterde Swings zijn debuut voor Team Royal A-ware, de ploeg van coach Jillert Anema, op met de overwinning. Hij werd in de finale gelanceerd door teamgenoot Jorrit Bergsma en maakte het vakkundig af in de sprint.

Bart Hoolwerf bleef het dichtst in de buurt van Swings en eindigde als tweede. De Italiaan Daniel Niero kwam na 125 rondes op de Jaap Eden Baan als derde over de finish. Sjoerd den Hertog, vorig seizoen eindwinnaar, moest genoegen nemen met de zesde plaats.

De KPN Marathon Cup telt in totaal veertien marathons. Volgende week komen de schaatsers in actie in Den Haag.