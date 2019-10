Sven Kramer is voorzichtig tijdens zijn herstel van een knieblessure. De 33-jarige Fries knalde vorige week in Inzell met zijn fiets op een auto en moet daardoor wellicht de start van het nieuwe schaatsseizoen missen.

"Ik heb de hoop dat ik het World Cup-kwalificatietoernooi ga halen nog zeker niet opgegeven. We doen ons uiterste best met zijn allen om het op tijd te redden", zegt Kramer vrijdag tegen Schaatsen.nl.

"We bekijken het van dag tot dag. Het is nu alle hens aan dek en ik moet proberen alles zo optimaal mogelijk te doen. In mijn geval is dat zo min mogelijk maar toch je trainingsprikkels zien te krijgen."

Kramer werd zaterdag aangereden door een auto toen hij met de fiets op weg was naar een training van zijn ploeg Jumbo-Visma. Hij vloog een dag later terug naar Nederland om zich te laten onderzoeken.

Daaruit bleek dat Kramer een botkneuzing in zijn rechterknie heeft opgelopen en dat hij wellicht verstek moet laten gaan op het World Cup-kwalificatietoernooi, van 1 tot en met 3 november in Heerenveen.

'De eerste keer weer op het ijs viel me een beetje tegen'

Kramer heeft inmiddels alweer twee keer op het ijs gestaan, maar dat ging nog niet van harte. "De eerste keer viel me een beetje tegen. Vandaag ging het al ietsje beter, maar er zit veel vocht en bloed in m'n knie en dat beperkt de buiging ervan. Het is niet pijnlijk, maar wel vervelend."

"Het wordt wel zwaarder om je steeds terug te knokken. Je bent voornemens om een lekker voorseizoen te rijden, maar als je dan tegen een auto aanrijdt, moet je weer schakelen en revalideren. Je kunt niet doen wat de rest doet en je zit niet in de flow. Dat is jammer."

Kramer heeft in elk geval niet al te hoge verwachtingen, mocht hij het World Cup-kwalificatietoernooi wel gewoon halen. "Als dat gebeurt, dan sta ik aan de start zonder wedstrijdritme. Ik weet dat het in december pas écht om de knikkers gaat, maar je sport om goede wedstrijden te rijden."

"Ik ben niet de hele zomer aan het trainen om alleen het tweede deel van het seizoen gas te geven. De World Cups zijn de laatste jaren weliswaar minder urgent voor mij, maar ik vind het leuk en belangrijk om in Thialf goed te kunnen rijden."