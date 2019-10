Sven Kramer heeft zaterdag bij zijn fietsongeluk een botkneuzing in zijn rechterknie opgelopen, zo meldt zijn ploeg Jumbo-Visma maandag. Het is nog onduidelijk hoelang hij uit de roulatie is.

De 33-jarige Kramer werd zaterdag aangereden door een auto toen hij met de fiets op weg was naar een training van zijn ploeg in Inzell. De Fries vloog een dag later terug naar Nederland om zich te laten onderzoeken.

"Gezien de impact van het ongeluk had het zeker slechter gekund", aldus Kramer na het onderzoek. "Het is lastig te zeggen hoelang het revalidatieproces gaat duren, maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op de been te zijn."

Jumbo-Visma, dat zich momenteel in het Zuid-Duitse Inzell voorbereidt op het nieuwe seizoen, meldt dat de eventuele gevolgen voor het wedstrijdschema van Kramer per week worden bekeken.

Het is nog niet duidelijk of de meervoudig olympisch-, wereld- en Europees kampioen in actie kan komen tijdens de opening van het schaatsseizoen; het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekerwedstrijden in Thialf van 1 tot en met 3 november.

Sven Kramer won vorig jaar de Europese titel allround. (Foto: Pro Shots)

'Het wordt knokken'

Twee weken na het kwalificatietoernooi in Heerenveen staat in het Wit-Russische Minsk de eerste World Cup op het programma. Kramer laat weten dat hij verwacht een paar weken aan trainingsarbeid te verliezen door zijn knieblessure.

"Ik had het gevoel dat ik goed op weg was", zei Kramer maandag in gesprek met de NOS. "De conditie is goed, kracht is goed en mijn rug ging ook best oké. En dan dit, dat is zuur. De tijd gaat dringen, het wordt knokken."

Opmerkelijk genoeg raakte Kramers vader Yep vorige week woensdag ook gewond bij een ongeluk op de fiets. Hij reed in het Friese dorpje Tijnje tegen een lijnbus aan en liep daarbij nekletsel op.