Sven Kramer heeft zaterdag tijdens het trainingskamp van zijn schaatsploeg Jumbo-Visma in het Duitse Inzell een knieblessure opgelopen toen hij op zijn fiets werd aangereden door een auto.

Jumbo-Visma meldt zaterdagmiddag op de eigen website dat de auto uit een uitrit kwam en Kramer geen voorrang gaf, waardoor een botsing onvermijdelijk was.

De 33-jarige Friese meervoudig olympisch-, wereld- en Europees kampioen zal zondag terug naar Nederland vliegen. Hij ondergaat maandag in het ziekenhuis een MRI-scan, waarna de precieze ernst van de kwetsuur kan worden vastgesteld.

"Ik heb vooral last van mijn knie", zegt Kramer. "Zondag vlieg ik naar huis voor nader onderzoek maandag in het ziekenhuis. Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Daar valt nu weinig over te zeggen."

Duidelijk is al wel dat de voorbereiding van Kramer op het nieuwe seizoen ernstig verstoord zal zijn. Hij is mogelijk niet op tijd fit voor het World Cup-kwalificatietoernooi, van 1 tot en met 3 november in Heerenveen.

Vader Yep Kramer ook gewond bij ongeluk op fiets

Opmerkelijk genoeg raakte Kramers vader Yep woensdag ook gewond bij een ongeluk op de fiets. Hij reed in het Friese dorpje Tijnje tegen een lijnbus aan en liep daarbij nekletsel op.

De 61-jarige oud-wereldtopper werd ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Er werd aanvankelijk gevreesd voor flinke schade, maar die lijkt mee te vallen.

De NOS berichtte vrijdagavond dat Yep Kramer een wervel in zijn nek heeft gebroken, waardoor hij de komende tijd een brace moet dragen. Hij zou vermoedelijk zaterdag alweer het ziekenhuis kunnen verlaten.

Jumbo-Visma verblijft momenteel in Inzell om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen, dat op 1 november wordt geopend met het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf.