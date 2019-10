Oud-schaatser Yep Kramer is woensdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de racefiets. De vader van topschaatser Sven Kramer reed vol tegen een lijnbus.

Het ongeluk gebeurde in het Friese plaatsje Tijnje. De 61-jarige Kramer werd ter plekke behandeld en met zware verwondingen met spoed naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt.

Kramer senior was in de jaren tachtig een van de Nederlandse toppers op de langebaan. De Fries eindigde onder meer als tweede bij het EK allround van 1983.

Hij nam in 1980 en 1984 deel aan de Olympische Spelen. Bij zijn eerste deelname werd hij negende op de 5.000 meter en elfde op de 10.000 meter. Vier jaar later werd hij negende op de 10.000 meter.

Kramer reed in zijn loopbaan drie keer de Elfstedentocht. Dat gebeurde in 1985, 1986 en 1997. Bij zijn laatste deelname kwam hij als achtste over de streep.