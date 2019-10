Shorttrackbondscoach Jeroen Otter presenteerde donderdag in Thialf zijn nieuwste innovatie. Een 'raketmotortje' op de rug bij trainingen moet zijn pupillen helpen om makkelijker te kunnen wennen aan hogere snelheden.

Suzanne Schulting moest lachen toen haar coach enkele maanden geleden weer eens met een nieuw idee aankwam bij een training in Heerenveen.

"Weer een Jeroen-dingetje, dacht ik", glimlacht de olympisch kampioene op de 1.000 meter. "En: eerst zien, dan geloven. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik vind het wel grappig om te zien."

De 'jetpack', zoals Otter het rugzakje met een propeller en een batterij noemt, is voorlopig alleen bedoeld voor de jonge mannen uit de Nederlandse shorttrackselectie. Het motortje zorgt voor extra stuwing, waardoor de schaatsers zonder extra inspanning een hogere snelheid kunnen halen en dus vaker op die snelheid kunnen trainen.

"We merkten dat jonge atleten bij wedstrijden op snel ijs, bijvoorbeeld op hoogte in Salt Lake City, in een wereld terechtkwamen die ze niet kenden", aldus Otter, die het motortje vergelijkt met een wielrenner die achter een brommer traint. "Hoe mooi is het dan dat die jongens hier in Thialf, op 5 meter onder zeeniveau, kunnen wennen aan een hogere snelheid? Bovendien hebben ze minder energie nodig om harder te gaan en daardoor kunnen ze vaker op wedstrijdtempo trainen."

"Je gaat harder, dus je krijgt een nieuw soort druk op je benen", zegt Schulting, die al jaren achter de mannen aanrijdt in trainingen om hetzelfde effect te krijgen. "Als je dat onder controle krijgt, kun je zelf - zonder dat ding op je rug - makkelijker die druk aan."

'Ik ben wel van de noviteiten'

Otter is samen met zijn Belgische collega Pieter Gysel al vele jaren bezig om nieuwe dingen te verzinnen die zijn sporters zouden kunnen helpen. "Ik ben wel van de noviteiten", glimlacht de Nederlandse bondscoach. "En met dit idee loop ik al een tijdje."

Het motortje, dat voorlopig nog een prototype is en zo'n 300 euro heeft gekost, heeft Otter samen met Gysel in elkaar geknutseld. "Pieter, die ingenieur is, zei op een gegeven moment: 'Ik ben op internet wat tegengekomen. Als we dat bij elkaar zoeken, dan kunnen we er wat van maken'."

Wat de Belg gevonden had, was een propeller van een miniatuurraket, die ze in Amerika gebruiken bij wedstrijdjes wie het hoogst een raket de lucht in kan schieten. "En Pieter heeft daar vervolgens de juiste batterij bij gezocht", aldus Otter. "En een paar veiligheidssystemen, want een paar maanden geleden was de batterij verkeerd aangesloten en vloog-ie in de brand door kortsluiting."

De coach, die denkt dat ook langebaanschaatsers iets zouden hebben aan het motortje, stelt dat de noviteit voorlopig 2 tot 3 procent aan extra snelheid oplevert, of vier tienden per rondje op een shorttrackbaan. "Over twee of drie maanden hopen we een betere versie te hebben, die voor 5 procent zorgt. En dan hebben we ook meer motortjes dan de twee waar we nu over beschikken."

Friso Emons (tweede van rechts) trainde donderdag met het motortje op zijn rug. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)

Bladblazer moet helpen bij de start

Otter toonde donderdag nog een nieuw hulpmiddel, want sinds deze week ligt er ook een bladblazer naast de trainingsbaan van de shorttrackers in Thialf. Het doel daarvan is om de schaatsers te helpen om beter op de start te kunnen trainen.

"In sporten waar je snel weg moet zijn, heb je een bepaalde valbeweging", zegt Otter. "Als je die niet durft door te zetten omdat je te vroeg je voet neerzet, beperk je jezelf. Hoe kan je iemand dwingen die zich daar niet comfortabel bij voelt? Door hem even een duwtje in de rug te geven. Ik geloof nu al dat de bladblazer ons gaat helpen."

Jeroen Otter toont zijn bladblazer. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)